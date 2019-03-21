ASUMAN KAFAOĞLU-BÜKE

DİĞER
“Güzelliği kalıcı kılmak” Orhan Pamuk’un estetik anlayışında önemli bir yere sahiptir. Peki, nasıl kalıcı kılınır güzellik?
Simgecilere göre, her sözcüğe müzik katmak, her dizede ezgi yakalamak şiirin özünde olmalıdır. Simgeci şairler müziğe ne denli düşkünlerse, Claude Debussy gibi besteciler de aynı ölçüde şiir ve resme düşkündü
1961 yılında yayımlanan Dört Köşeli Üçgen, belki de kendi çağının çok önünde bir sorunu ele alıyordu: Gözlemleme ve gözlemlenme
Shakespeare'in soylu bir ailenin düğünü için yazdığı sanılan Bir Yaz Gecesi Rüyası, tam bir karnaval havasındadır. Aleksandar Popovski, oyunu ritmik ve hızlı bir kabare gibi sahneye koyuyor
Ölümünün 400’üncü yıldönümüne yaklaşırken Shakespeare yılına yepyeni bir Macbeth uyarlamasıyla girdik. Avustralyalı yönetmen Justin Kurzel kanlı bir yorumla sunuyor Macbeth’i
İnsan kötülüğe direnmese ne olur? Taşra, mahkum olunmuş bir yaşam mı? Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filminin Çehov, Turgenyev ve Orhan Pamuk eserleriyle ilişkisini inceliyoruz
Murakami bir arayış romanı olarak algılayacağımız Renksiz Tsukuru’yu sahte bir gerilim romanı şekline sokuyor ama neden-sonuç ilişkisini kurgunun dışında bıraktığı doğaüstü yan hikâyelerle anlaşılır kılıyor
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