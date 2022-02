García Márquez’den masalsı öyküler

Hayatta olmayan, sevdiğimiz yazarların yeni kitapları yayımlandığında sanki sonsuzluktan seslerini duymuş gibi oluyoruz. Yedi yıl önce kaybettiğimiz Gabriel García Márquez’in bir tanesi dışında daha önce okumadığım öyküleri de hoş bir heyecan yarattı, saklı bir hazine bulmuş gibi sevindim.

García Márquez’in kaleminden hissettiğimiz en belirgin şey duyularımıza yaptığı uyarıcı göndermelerdir. Kokular, renkler, tatlar her bir sözcükle zengin imgeler cümbüşüne sokar okuru. Bunaltıcı tropik sıcaklarda badem ağaçlarının kokusunu duyarız satırlar arasında. Kafka’nın Gregor Samsa’sı gibi, García Márquez’in karakterleri de kendilerini bir anda paralel bir varlık içinde bulabilirler.

María dos Prazeres, ağlamayı öğrettiği köpeği Noi ile birlikte Barcelona’da yaşayan, yetmiş altı yaşını henüz bitirmiş, Brezilya asıllı, melez bir kadındır. Gördüğü rüyaların etkisiyle ölümün yakın olduğunu sezerek kendisine mezarlıkta bir yer almak üzeredir María. “Günün her saatinde onca erkeği kabul eden” María artık kendini itici bulur ve orospuluk döneminin kapandığını hüzünle kabul eder ama bir yandan da kapıyı açmadan önce bigudilerinin üzerine kırmızı bir gül takmayı ihmal etmez.

García Márquez bu kısacık öyküyle yine büyülü ve masalsı bir dünyaya sokuyor okuru ama öte yandan María’nın faşist müşterisine tepkisini göstererek Franco İspanyası’nın siyasi karmaşasını da arka plana yerleştiriyor. María’nın müşterileri birbirlerinden çok farklı. Franco yanlısı Kont’tan Bask militanlarına dek her tür erkeği tanıyor ama içlerinde en sevdiği, kurşuna dizilen anarşist Buenaventura Durruti. Onu “Barcelona’da elinden gelmiş geçmişlerin arasında en hüzünlü ve isyankârı” diye anıyor. Devrimcilerin mezarları belli olmasın, geriye anı kalmasın diye askerlerin her gün sildikleri mezar taşlarının üzerine o, her mezarlığa gittiğinde, Durruti’nin adını gizlice yazıyor.