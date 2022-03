Birinci tekilde Murakami

Edebiyatla ilgili sohbet ettiğim bir Japon sanatçı bana Haruki Murakami’nin Japonya’da ülkenin en önemli yazarı sayılmadığını söylemişti. Halbuki ülkemizde ve dünyada bir araştırma yapacak olsak, hiç kuşkusuz okurların en yakından tanıdığı ve en çok okuduğu yaşayan Japon romancıdır. Ticari amaçla yazılmış romanlar olmamalarına rağmen, her kitabı heyecanla beklenen ve hemen tüm dünya dillerine çevrilen ender yazarlardan biri Murakami.

Motifler

Kitapta yer alan öykülerde kullandığı ortak motiflere baktığımızda ilk göze çarpan benzer giriş bölümleri. Bunlara labirent girişler diyebiliriz. Örneğin kitaptaki ilk öykü şöyle başlıyor: “Size bir kadından söz edeceğim. Gerçi onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum desem yeridir. Çünkü ne adını ne de yüzünü hatırlıyorum.” İkinci öykünün girişinde de benzer bir anlatı görüyoruz: “… tuhaf bir olayı genç bir arkadaşıma anlatıyordum. Bunu ona neden anlattığımı hatırlamıyorum.” Diğer öykülerde de “adı neydi unuttum”, “kim olduğunu hatırlamıyorum”, “ne iş yapıyordu bilmiyorum” gibi ifadeleri sıklıkla kullandığını görüyoruz. İşin ilginç yanı, bu ilk başlarda sözünü ettiği “adını hatırlamadığı” kişiden asla söz etmiyor öykü boyunca ama ilk başta bilmediği, tanımadığı, hatırlamadığı bir şeyi anlatacağını söyleyerek başlıyor olması okuru şaşırtmaya, hatta bir bulmacanın içinde hissetmesine neden oluyor. Gerçi öykünün ilerleyen satırlarında bulmaca kendiliğinden yok oluyor, çünkü onunla ilgili değil zaten öykü. “With the Beatles” adlı öyküde Beatles plağı kapağı taşıyan bir kızı anlatarak başlıyor ama öykü ne o kızla ne de Beatles ile ilgili, sadece o kızı gördüğü dönemde tanıdığı başka bir kızı ve o kızın ağabeyini anlatıyor. Ama bir şekilde zihnimizin bir köşesine Beatles yerleşmiş oluyor, konuyla bir ilgisi olmasa da. “Karnaval” adlı öyküden bir örnek:

Son olarak söz edeceğim ortak motif aslında Murakami’nin romanlarında da çok sık rastladığımız bir şey, madde ile ruhun yer değiştirmesi. Gerçeklikten gerçekdışına geçiş normal bir şey gibi, her an herkesin başına gelebilir gibi doğallıkla anlatılıyor. Hafızası uçan karakterler, ismi çalınan kadınlar, yanlış verilen randevularda paralel zamana geçenler gibi. Aslında olabilecek şeylerdir insanın yaşadığı bazı dönemleri hatırlamaması ya da kendi adını bile unutması. Bunlar hep hafızanın güvenilmezliği ile ilgili sorunlar ve hastalıklar. Murakami anlayabileceğimiz bir noktadan başlattığı konuyu madde dışına sürükleyerek gerçekdışı bir şekle sokuyor. İsimleri çalındığı için hatırlamayan kadınlar aslında diğer her şeyi çok doğru hatırlıyorlar, hafızalarında hiçbir sorun yok, bir tek kendi isimleri çalındığı için onu hatırlamıyorlar. Bir hırsız zihinlerinden belli bir bilgiyi çalmış, aynı çantadan kimlik cüzdanı ya da ehliyetin çalınması gibi. İşte tam burada maddesel bir nesnenin ruhani bir şeye dönüştüğünü görüyoruz.