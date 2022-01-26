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Vitrindekiler – 3

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

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26 Ocak 2022 13:11

Bilgehan Uçak
Biraz Ses Olsun
Everest Yayınları 
2022
230 s.

Alexandre Postel
Flaubert’in Bir Sonbaharı
çev. Zeynep Büşra Bölükbaşı
YKY
2022
104 s.

Jacques Rancière
Halk Ülkesine Kısa Yolculuklar
çev. Necmettin Kâmil Sevil
Sel Yayıncılık
2022
150 s.
 
 
Kemalizm: Osmanlı Sonrası Dünyada Ulusaşırı Siyaset
Derleyenler: Nathalie Clayer, Fabio Giomi, Emmanuel Szurek
Katkılar: Nathalie Clayer, Fabio Giomi, Emmanuel Szurek, Anna M. Mirkova, Beatrice Hendrich Wilson Chacko, Jacob Fabio Giomi, Ece Zerman
çev. Barış Özkul
İletişim Yayınları 
2022
382 s.
 
 
Gunther von Pairis
Konstantinopolis’in Zaptı – 
Bir Keşişin Kaleminden IV. Haçlı Seferi
çev. Kutsi Aybars Çetinalp
Kronik Kitap
2022
144 s.

 
Yenal Bilgici
Memlekette Tuhaf Zamanlar:
Hakikat-Sonrasıyla Geçen İki Binli Yıllarımız
Doğan Kitap
2022
224 s.

 
Simone De Beauvoir
Müphemlik Ahlakı Üzerine - Pirus ve Sineas
çev. Gülçin Kaya - Rocheman
Everest Yayınları
2022
240 s.
 
 

Carlo M. Cipolla
Para ve Akdeniz Uygarlığı
çev. Erdal Turan
Alfa Yayınları
2022
116 s.

Truman Capote
Soğukkanlılıkla
çev. Ayşe Ece
Siren Yayınları
2022
384 s.

Raymond Carver
Yazmak Üzerine
çev. Ayşe Sabuncuoğlu
Can Yayınları
2022
192 s.

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