Vitrindekiler – 3

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Bilgehan Uçak
Biraz Ses Olsun
Everest Yayınları
2022
230 s.
Alexandre Postel
Flaubert’in Bir Sonbaharı
çev. Zeynep Büşra Bölükbaşı
YKY
2022
104 s.
Carlo M. Cipolla
Para ve Akdeniz Uygarlığı
çev. Erdal Turan
Alfa Yayınları
2022
116 s.
Truman Capote
Soğukkanlılıkla
çev. Ayşe Ece
Siren Yayınları
2022
384 s.
Raymond Carver
Yazmak Üzerine
çev. Ayşe Sabuncuoğlu
Can Yayınları
2022
192 s.
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