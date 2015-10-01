Yenileniyoruz...

Sekiz aydır yayında olan, kâr amacı gütmeyen ve sadece kitaplara bağımlı bir şekilde yayın yapan sitemizde bugünden itibaren bazı yenilenmeler olacak. Bülent Erkmen ve Katalist’in çalışmalarıyla tasarımımızda ve sayfa detaylarımızda değişiklikler oldu, daha da olacak. Bu değişiklikler okurlarımızın sitemizde daha rahat zaman geçirebilmesi için tasarlandı, üzerlerinde uzun uzun düşünüldü. Yazıların puntosu küçüldü, yazı detay sayfalarındaki görseller büyüdü, Kitaplar bölümümüzün tasarımı ise tamamen değişti. Yazıların puntolarının küçük gelme ihtimaline karşın –A+ uygulaması ekledik. Bu uygulama sayesinde dilediğiniz büyüklükte okuyabilirsiniz.

Yakında içerik olarak da yenileneceğiz, Videolar ve podcast’ler bu değişikliklerden bazıları… Tasarımla ilgili okurlarımızın öneri ve eleştirilerini bekliyoruz.

Normalde ayın ilk Perşembe günleri bildiğiniz üzere yeni dosyamızı yayına alıyoruz. Bu ay dosyamızı önümüzdeki Perşembe günü yayınlayacağız. Konumuz: Polisiye Edebiyat…

Bu haftanın yeni yazılarına gelince…

Ortalık her ne kadar toz duman olsa ve biz zaman zaman bu kaotik ortamda boğuluyor olsak da tek dayanağımız sanat ve edebiyat olmaya devam ediyor.

14. İstanbul Bienali bu zor günlerde nefes alabilmek için harika bir fırsat. Nilüfer Kuyaş’ın bienal kapsamındaki gözlemlerinden oluşan Bienal Yazıları bu hafta başlıyor.

Muhafaza, muhafazakârlık ve şehir kültürü üzerine Gürsel Korat’ın kaleminden dökülen İslam dünyasındaki kentler üzerine tezler yazısını mutlaka okuyun.

İrem Gerkuş’un Yakın Ertürk’ün Sınır Tanımayan Şiddet kitabı üzerine yazdığı Şiddet her ülkede sınıfsız ve ulussuz yazısını, Ümit Bayazoğlu’nun Ziya Osman Saba üzerine yazdığı inceleme yazısı Saba ile ilgili unuttuğumuz ve bilmediğimiz birçok ayrıntıyı yeniden hatırlatıyor bizlere…

Ve Mekruh… Kimdir Mekruh, bu hikâye nerede ve ne zaman geçiyor…

Milletim Bakanlığı, Dalkavuğum Başkanlığı, Hastanem Müdürlüğü, Ambulans Şoförüm İşleri Müdürlüğü, Sarayım Veziri, Sen Kimsin Yaa Bakanlığı, Havuz Sırtlanları…

Birinci Mekruh tarihini Reşat Tahir Gürpınar yazdı…

Önümüzdeki hafta Ekim ayı dosya konumuz ve yeni yazı, söyleşilerimizle yine burada olacağız…