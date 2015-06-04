Türkiye yine tuhaf bir dönemden geçiyor şüphesiz. Geçen ay yayınladığımız “Edebiyat ve Adalet” dosyamız çok olumlu tepkilerle geniş kitlelerce okundu, çok güzel geri dönüşlerle değerlendirildi. Adalet hepimiz için çok önemliydi.

Bu ay ise biraz daha özel bir konuya işaret etmek, sorunlarını daha görünür kılmak, okur olarak da dergici olarak da derdimizi, bu konuyu dert edinenlerle gündeme getirmek istedik. Konumuz: Türkiye’de felsefe çevirisi. Felsefe alanında çalışan editör, çevirmen ve akademisyenlere verdik sözü.

Dosyanın koordinasyonunu Kerem Eksen yaptı. Dosyaya yazıları ve deneyimleriyle Gaye Çankaya, Alber Nahum (Konaklama halinden yerleşikliğe: Türkiye’de Spinoza çevirileri üzerine), Savaş Kılıç (“Pîrimiz olsa revâdır”: İlk Descartes çevirisi), Emine Sarıkartal, Ferhat Taylan (Türkiye’de felsefe çevirisi: Canlılık ve sefalet) katkıda bulundu. Kerem Eksen’in Tuncay Birkan ve Prof. Dr. Kaan Ökten’le yapmış olduğu söyleşiler felsefe çevirilerinin hem niteliksel hem de niceliksel durumunu ortaya koyuyor.

K24, her hafta Perşembe günleri yeni söyleşi ve yazılarıyla, yazarlarından ve okurlardan olduğu kadar kitaplardan da aldığı güçle yenilenmeye devam ediyor. Yakında çok daha farklı konu ve bölümlerle yenileneceğimiz haberini de şimdiden verelim.

Güzel günler olsun.