“Oyun, hayatın provasıdır”*

Geride bıraktığımız Dünya Tiyatrolar Günü ve önümüzdeki ay gerçekleşecek olan Tiyatro Festivali’ni bahane ettik ve bu kez kitap sayfalarını değil de sahnelerin perdelerini aralayalım dedik. Bu ayki dosya konumuz: Türkiye’de Yeni Oyun Yazarlığı.

K24 başladığından bu yana, mesele ettiği konulara klişelerin ötesinde bakmayı hedefledi, bunu yapmaya çalışıyor. “Tiyatroda sansür... Tiyatro açmazda. Tiyatro ilerlemiyor, gelişmiyor... Kimse tiyatroya gitmiyor...”

Bunlar hep tiyatro dendiğinde gündeme gelen/getirilen söylemler. Tiyatro bugün bu cümleler veya bunların zıtları üzerinden tartışılıyor. Fakat bir yandan da üretim devam ediyor. Özellikle alternatif sahnelerin hepsi kendi oyunlarını yazıyor, yönetiyor, sahneliyor. Genç yazarlar şehir-devlet tiyatrolarında bile oyunlarının sahnelendiğini görebiliyor. Tamam, ama bu üretimin meselesi ne? Tiyatro bugün neyi mesele ediniyor ya da bir şeyi mesele ediniyor mu? Tiyatro bugün ne yapıyor? Ne yazıyorlar, nasıl yazıyorlar? 2000’lerin sonunda mesela herkes absürd oyun yazıyor? Neyin göstergesi bu? Peki tiyatrocular gerçekten okumuyor mu?

İşte bu gibi sorularla yola çıktık, Murat Şevki Çoban’ın koordinasyonunda hazırlanan, tiyatroyu da klişelerden çıkarıp sadece üretime bakmayı hedefleyen bu dosya çıktı ortaya.

Dosyada Yiğit Sertdemir, Ebru Nihan Celkan ve Berkay Ateş, Murat Şevki Çoban’ın moderatörlüğünde biraraya gelerek günümüzde Türkiye’de oyun yazarlığı ve tiyatronun meseleleri üzerine konuştu...

Gökhan Eraslan, Murat Mahmutyazıcıoğlu, Firuze Engin, Özer Arslan ve Cem Uslu Türkiye’de yeni oyun yazarlığı, tiyatroda işlenen konular ve günümüzde tiyatro aracılığıyla toplumsal yüzleşmenin sağlanıp sağlanamayacağına ilişkin sorularımızı yanıtladı...

Selen Korad Birkiye “Yerli oyunlar cephesinde yeni bir şey yok mu?” sorusunun peşinde giderken, M. Melih Korukçu ulusal bildiriler izdüşümünde son altı yılın tiyatrosuna baktı...

Tiyatro dünyası için ise türünün tek örneği olan Mitos Boyut Yayınları’nın sahibi T. Yılmaz Öğüt, arkadaşımız Elif Bereketli’nin sorularını yanıtladı. “Tiyatrocular okumuyor” başlıklı söyleşiyi mutlaka okuyun. Bu isimlerle bitmiyor tabii... Sündüz Haşar, Mîrza Metin, Cenk Gündoğdu ise dosyamıza katkı veren diğer isimlerden.

Geçen ayın editör yazısında Video arşivimizden, yeni açılan İngilizce sayfalarımızdan bahsetmiştik. Bu ay yeni videolar ve İngilizce yazılarla arşivimizi oluşturmaya devam ediyoruz. K24’ün ilk “Kıraathane” etkinliği bu ay Zorlu PSM Center’da Britanyalı hukukçu ve yazar Philippe Sands ve Deniz Türkali’nin katılımıyla gerçekleşecek. Yeni ay boyunca söyleşiler, konuşmalar, kritiklerle buradayız...

Mayıs’ın güzelliğinde görüşmek üzere...