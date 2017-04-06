Çok klişe, hep klişe

Edebiyatta, sinemada, notalarda, sözlerde, iş görüşmelerinde, repliklerde, sonlarda, başlarda... Kitap kapağında, film afişinde, sloganda, seçim vaadinde, basın bülteninde, kitap tanıtım yazısında, spotta, editör yazısında ve hayatta...

Belki o kadar alıştığımız için fark etmediğimiz, zaten olağanı da öyleymiş gibi. Klişe, yani basmakalıp. Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe. (TDK)

İyi midir peki klişe? Bu tanıma bakarsan günümüz tabiriyle pek de "havalı" değil. Hatta burun kıvırıp, dudak büzüp "çok klişşee" diye aşağılanma ihtimali bile var.

Neden aşağılanır, dalga geçilir, bir dudak hareketiyle ötelenir?

Etliye sütlüye dokunmadığı için mi? Hiç sanmam, işimize gelir.

Klişe olan "şey", üzerine düşünülmediği için zaten üzerine de düşündürmez, mis gibi...

Ama düşündüreni de vardır. Ekip olarak bizim aklımıza ilk gelen Arabesk filmi oldu. Baştan aşağı klişeydi, çünkü derdi klişeydi ama çok güzeldi.

Klişe hayatımızda. Ortasında, kenarında, her yerde. Ve çoğu şey, durum, olgu zaten ondan ibaret.

Ne yapacağız? Hiçbir şey.

Ama dedik ki en azından üzerine düşünelim, düşündürelim ve yazılsın; klişe olanlar da, klişenin kendisi de bir de böyle kayda geçsin.

Bu dosyamızda Gökhan Yavuz Demir, Elif Key, Fatih Altuğ, İrvin Cemil Schick, Murat Yalçın, Nazan Maksudyan, Enis Batur, Savaş Kılıç, Gündüz Vassaf, Leyla Burcu Dündar, Erkan Irmak, Tülay Güneş Kılıç ve Ozan Ünlükoç'un klişeyi merkeze aldıkları yazıları var.

"Klişeler kaybetmez! Çünkü klişeler düşünmediği gibi düşünceyi de felç eder."

Sizce de doğru değil mi? Devamı için tıklayın...

Klişeler yağmurunun altında hep beraber ıslanmamızın sebebi ne olabilir? Veya 21. yüzyılın reytingleri zorlayan kavramını da kullanırsak, bir klişeler diktatörlüğünde mi yaşıyoruz? Ve daha birçok soru, örnekleriyle geliyor...

Peki ya, polisiye edebiyatın ölümcül klişeleri...

Araba Sevdası'nın başkişisi Bihruz ve klişeler...

Ve tabii "Mağrur olma padişahım, senden büyük klişeler var..."

Belki de "Mesele klişeyi savunmak veya yeniliği reddetmekten ziyade, klişe-yeni çiftini, daha doğrusu özdeş ile farklı arasında hiyerarşi kurmayı reddetmek"tir.. Kim bilir?

Ve Müjde Ar!

Daha da fazlası Klişe dosyamızda.

Önümüzdeki günlerde yeni yazarlar ve dosya konularıyla, burada...

Güzel olsun, her şey.