Joan Didion: Onun kelimeleri ayağımıza dolanmak için vardır...

Belki ben yanlış çevrelerde takılıyorum ama şimdiye kadar Ertuğrul Özkök, hatta Ahmet Hakan bile olmaya özenen kimseyle tanışmadım. Oysa Joan Didion’ın izinden gitmek isteyen çok kişi tanıyorum. Bu metni birinci tekil şahısta yazdığıma göre ben bile onlardan biri olabilirim. Geçtiğimiz yılın son günlerinde, 87 yaşında hayatını kaybeden Didion, 1960’ların ve 1970’lerin Yeni Gazetecilik akımıyla, yani genellikle kurgu edebiyatın alanına ait olduğu düşünülen teknikleri cüretkârca kurgu olmayan türlere uygulayan bir ekolle ilişkilendiriliyordu. Yerleşmiş normların altında yatan kaosu, bir miti destekleyen distopya kaidesini fark etme becerisine sahip, Amerikan kültürünün belagatli ve soğukkanlı bir yorumcusuydu. Sargıyı dikkatle çözer, sonra parmağını yaranın en acıtacak yerine ustalıkla bastırırdı.

Hiçbir önyargıya dokunmadan geçmezdi. “Diğer herkes dolduruşa gelirken, o bildiğini okurdu” diye yazıyordu Zadie Smith, The New Yorker ’da Didion’ın ölümünün ardından kaleme aldığı metinde.

Hatırasına adadığım bu yazı için ise Didion’ın daha çok bilinen makalelerinden birine, “Sentimental Journeys/Duygusal Yolculuklar” başlıklı yazıya (New York Review of Books, Ocak 1991) tekrar baktım. Bu makalenin merkezinde, New York’ta, Central Park’ta yalnız koşu yapan 29 yaşındaki bankacı bir beyaz kadına vahşice tecavüz etmekle suçlanan beş genç siyah ve Latin erkeğin uzun zaman gündemde kalan davası yer alıyordu. Bonfire of the Vanities’in [filmin başlığı Şenlik Ateşi adıyla çevrildi] gerçek hayattaki karşılığı denebilecek bir olaydı bu ve şehrin tamamının tutku ve önyargılarını George Floyd cinayetinden otuz yıl önce körüklemişti. İşte Didion da bu tutku ve önyargıları elinde kaşığıyla, bir arkeoloğun muntazam dikkatiyle gözler önüne seriyordu, ki buna Central Park’ın kendisinin 19. yüzyılda inşa edilişinin (ve yolsuzluğa bulaşmasının) beklenmedik bir tahlili de dahildi.