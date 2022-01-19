Vitrindekiler – 2

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Ömer F. Oyal
Bahara Bir Hediye
YKY
Ocak 2022
224 s.
Louis de Bernières
Başkana İki Ölü Balık Gönderen Adam
çev. Feyza Öz
Nemesis Kitap
Ocak 2022
200 s.
Aleksandros Papadiamantis
Düşkün Derviş
çev. Ari Çokona
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Ocak 2022
120 s.
Bernhard Kegel
Epigenetik: Deneyimler Kalıtımla Nasıl Aktarılır?
çev. Sema Özgün
Say Yayınları
Ocak 2022
384 s.
Özlem İlyas
Freelance Emek: Ofissiz Çalışmanın Sınıfsallığı
İletişim Yayınları
Ocak 2022
216 s.
Mehmet Sinan Niyazioğlu
İroni ve Gerilim: İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İstanbul'da ve Ankara'da Savaş Algısı
Koç Üniversitesi Yayınları
Ocak 2022
312 s.
Bejan Matur
Onun Çölünde
Everest Yayınları
Ocak 2022
84 s.
Seyhan Erözçelik Tüm Şiirler (1980-1996) Kitap Bir
Seyhan Erözçelik Tüm Şiirler (1994-2011) Kitap İki
160. Kilometre
Ocak 2022
Douglas Stuart
Shuggie Bain
çev. Duygu Akın
Can Yayınları
Ocak 2022
536 s.
Judith Butler
Şiddetsizliğin Gücü – Etik-Politik Bir Düğüm
çev. Başak Ertür
Metis Yayınları
Ocak 2022
192 s.
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