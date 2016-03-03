Nesne olarak kitaplar ve diğer güzel şeyler...

Aslında kitapçıya girdiğimizde belki de ilk onları görüyoruz çoğu zaman. Yazarından, çevirmeninden, editöründen, yayınevinden önce ama en önce kitabın kapağıyla karşılaşıyoruz. Bizi o kitaba ilk çağıran, -yazarını tanımıyorsak tabii- kapağı yani tasarımcısı oluyor. Kitap başlı başına bir tasarım aslında. Üstelik sadece kapağı değil nesne olarak kendisi de. Ve tasarımcılar. Onlar da aynen kitapların çevirmenleri ve editörleri gibi görünmez kahramanlar. Evet, görsel bir iş yapmalarına rağmen görünmezler ama en başta da belirttiğimiz üzere kitaba bizi ilk çağıran onların yaratıcılığının bize göz kırpması...

Bildiğiniz üzere geçmiş dosyalarımızda çevirmenleri ve editörleri konu edinmiştik. Yayın dünyasının diğer emekçilerinden kitap ve kitap kapağı tasarımcıları da bu ayki konuğumuz oldu.

"Nesne Olarak Kitap ve Kitap Kapağı Tasarımı" başlığını verdiğimiz bu dosyaya Bülent Erkmen, Utku Lomlu, Geray Gençer, Füsun Turcan Elmasoğlu, Suat Aysu, Gürkan Mıhçı, Burcu Dündar gibi Türkiyeli isimlerin yanı sıra dünyadan Matt Dorfman, Janet Hansen, Prof. Dr. Ned Brew ve Doç. Dr. Paul Sternberger katkı sağladı.

K24'ün birinci yılının ardından site içerisinde çeşitli yenilikler olacağını söylemiştik. İngilizce bölümümüz çok yakında yayına girecek. Bu aydan itibaren K24 ile Public Books arasında özel bir işbirliği başlıyor. Bu işbirliği neticesinde okurlarımız Public Book'ta yayımlanan bazı yazıları Türkçe sayfalarımızda okuyabilecekler.

Önümüzdeki ay için de küçük bir ipucu verelim: K24'ün Kıraathane etkinliklerinin ilki için çalışmalarımız sona yaklaşıyor...

K24 yayın hayatına başlarken hatırlarsanız "kaybolacak yeni bir dünya" demiştik, boşa değildi, işte o dünyanın sınırları genişlemeye başladı bile.

Önümüzdeki ay yeni dosya ile görüşmek üzere...