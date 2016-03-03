Artık ne söylesek bir eksik…

Türkiye edebiyatının önemli kalemlerinden, gazeteci, şair ve yazar Ahmet Oktay 83 yaşında hayatını kaybetti. Oktay’ın cenazesi, yarın Cuma namazını müteakip Erenköy Galipaşa Camii’den kaldırılacak ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Asıl adı Ahmet Oktay Börtecene olan ancak soyadını kullanmayan Ahmet Oktay, 1933 yılında Ankara'da doğdu. Yazmaya ortaokul sıralarında başladı. İlk şiiri, 1949-1950 yılları arasında Gerçek dergisinde yayımlandı. Öğrenimini lisede yarım bırakarak çalışmaya başladı.

Ahmet Oktay, 1950'li yıllarda Mavi Hareketi içinde yer aldı ve aynı adlı dergide yazıları ve şiirleriyle etkin bir rol oynadı. 1961 yılında Yeni İstanbul gazetesinin Ankara bürosunda "parlamento muhabiri" olarak profesyonel gazeteciliğe başladı. Çeşitli gazetelerde ve TRT’de muhabirlik, haber müdürlüğü yaptıktan sonra 1982'de emekli oldu. Bir süre daha Milliyet gazetesinde çalışmaya devam eden Ahmet Oktay, 1993 yılında kendini tümüyle yazmaya verdi.

Başlangıçta yazdığı şiirlerle Ahmed Arif şiirinden etkilendiği izlenimini verirken, 1960’lardan sonra toplumcu gerçekçi bir yaklaşımla İkinci Yeni’ye doğru yöneldi. Şiirlerinde destansı bir söyleyiş kullandı, zengin sözcük dağarcığı ile kendini hemen belli eden bir tarzla şiirler yazdı.

Oktay’ın değer görüldüğü ödüller arasında 1965 Yeditepe Şiir Armağanı, 1987 Necatigil Şiir Armağanı, 1991 Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Şairi Ödülü, 2002 Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Hizmet Ödülü bulunuyor. (K24)