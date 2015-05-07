Adalet nedir? Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme. (TDK)

Adalet nedir? Bir roman kahramanı. Bir roman yazarının adı. Beklenen. Gelmeyen. Mülkün temeli. Olmayan. Ama. Sarayı olan.

Türkiye’de son yıllarda belki de en çok kullandığımız kelimelerin başında geliyor “adalet.” Sokaklarda, "saraylarının" koridorlarında, forumlarda, toplantılarda, öldürülenlerin mezarları başında… Üzerine toprak atılan, su sıkılan, gaz fişeği atılan ve kim bilir daha neler… Aranan, istenen, beklenen ama bir türlü gelemeyen…

Biz de adaletin bunca olmadığı bu zamanda edebiyatı da içine alarak yazarlarımıza “Edebiyat ve Adalet”in onlara ne ifade ettiğini, adaletin edebiyatta kendine nasıl yer bulduğunu ve etkilerini sorduk.

İşte birkaç alıntı…

Nilüfer Kuyaş: “Adalet heykeli, elinde o teraziyi tutmaktan yorulup, gözündeki bağı çıkartınca, kolundaki kitabı açıp okumaya başlarsa, hukuk kitabı yerine, güzel bir roman okumayı tercih edeceğinden hiç şüphem yok.”

Gülriz Uygur: Dertlenerek ilgilenen kişi, gördüğü adaletsizlikten sorumlu olduğunu hemen kavrayan kişidir. Savaşlardan, açlıktan, işkencelerden, her türlü ayrımcılıktan sorumlu olduğunu kavrayan kişidir. Başını çevirip de gitmeyen kişidir. Edebiyat da işte bunun için vardır: Bize unutturmamak için.”

Cihat Duman: Kurmaca bir adalet arama yöntemi olabilir mi? Kafka adalet mi arıyordu yoksa gördüğü halüsinasyonları unutmamak için not mu alıyordu? Tanpınar’a çeşitli insanlar haksızlık yapmıştı. O da adaleti roman ile aramaya koyuldu.

Kasım Akbaş: Yoksa siz hâlâ gerçeğin ve adaletin edebiyatta değil de, hukukta aranacağını mı sanıyorsunuz.

Nazan Maksudyan: Hukuk, adalet anlayışı, toplumsal mutabakat, hepsi de Penelope’nin dokuduğu kumaş gibidir, durmaksızın dokunur, beri taraftan sökülür...

F. Çağdaş İslim: Şimdi bütün hukukçular ve hukuk eğitimi almakta olan öğrenciler kendilerine şu soruyu sorsunlar: “Sait Faik’in hangi eserlerini okudum?’’ Aramızda Sait Faik’in bir eserini okuyan sadece bir kişi bile varsa bu ülke için hâlâ umut var demektir.

Yayına başladığımız ilk ay K24’te yer alacak birçok konu ve kitabın mutlaka bir nedeni olacağını belirtmiştik. Bu ay konumuz adalet… “Çünkü”sünü hepimiz çok iyi biliyoruz.

Haziran ayında görüşmek üzere…