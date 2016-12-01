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TUNCAY BİRKAN

Evvel Zaman

Reşat Nuri’de yazarın siyasi, entelektüel ve ahlaki sorumluluğu: “İşleri eldiven ucu ile tutanlar”, “Kendi fikirlerinden kolayca memnun kalanlar” ve “Kalem Namusu”

Romanlarından yansıyan Reşat Nuri imgesi ve çeşitli edebiyat adamlarınca hatırlanan “maarif müfettişi edip” Reşat Nuri persona’sının ötesinde, bir toplumda yaşayıp oranın dertleri üzerine kafa yoran bir entelektüel olarak Reşat Nuri hemen hiç bilinmiyor

TUNCAY BİRKAN
Evvel Zaman

Ataç’ta iki Shakespeare karakteri: Shylock ve Caliban, Yahudi ve (kara) kalabalık

“Siz halka doğru inecekmişsiniz, demek kendinizi halktan pek yüksek buluyorsunuz, lütfen eğileceksiniz ona doğru!... Bizler halktan yüksek değiliz, bir Türk toplumu var, onun içindeyiz, biz de halktanız...”

TUNCAY BİRKAN
Evvel Zaman

Nahid Sırrı Örik ve “Bir sobanın ateşini bir saat için besleyecek yazılar”

“Korku” Nahid Sırrı’nın dünyasının ana tema’sı olan haset üzerine, hasetin temelinde nasıl korkular yattığı üzerine küçük ama etkileyici bir hikâye. Tuncay Birkan'ın sunuşuyla, K24 sayfalarında...

TUNCAY BİRKAN
Evvel Zaman

Kitapsız Kalmış Metinler- Ahmet Hamdi Tanpınar

Tuncay Birkan'ın sunuşuyla Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Tarih ve İnönü" başlıklı yazısı K24'ün Evvel Zaman sayfalarında...

TUNCAY BİRKAN
Evvel Zaman

Kitapsız Kalmış Metinler – Haldun Taner

Tuncay Birkan’ın sunuşuyla Haldun Taner’in iki yazısı K24 Evvel Zaman sayfalarında...

TUNCAY BİRKAN
Dosya

Türkçenin deneme tarihi yazılabilir mi?

Peyami Safa’nın binlerce yazısının kaderi ne olacak? Dağlarca’nın aforizma-deneme arası metinleriyle ilgilenecek biri çıkacak mı? Reşat Ekrem Koçu’nun yüzlerce yazısı gölgede mi kalacak? Nurullah Ataç’ın yazdığı birçok yazı neden kitaplarına girmedi?

TUNCAY BİRKAN
Evvel Zaman

Kitapsız Kalmış Metinler – Sait Faik

“Sokaktan Geçen Kadın” ve “Mesut Kimdir?” Sait Faik'in hiçbir kitabına girmemiş iki hikâyesi... Tuncay Birkan'ın sunuşuyla K24 okurları için...

TUNCAY BİRKAN

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