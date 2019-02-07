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TUĞÇE YILMAZ

Söyleşi

Hatırlamak ve aktarmak üzerine: Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler

28 Kürt aydının, entelektüelin ve siyasetçinin portrelerinin bulunduğu Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler, “Dört ulus-devlet arasında ifraz edilmiş Kürtlüğün parçalanmış zihinsel dünyasını birleştirme ya da aralarında ilişki kurarak bir tarih okuması gerçekleştirme” amacı güdüyor

TUĞÇE YILMAZ
Her Şey

İğrenilenin mutlak yakınlığı: Dokunma Bana

Yarı-kurgusal bir belgesel denemesi olan Dokunma Bana'da, yönetmen kameranın bazen önünde bazense arkasında. Derdi mi ne? Aşmaya çalıştığı şey her ne ise, bu yolculuğa tek başına çıkmamak tek derdi...

TUĞÇE YILMAZ
Her Şey

Sovyetler'de bir hayalet: Dovlatov

Rus yazar Sergey Dovlatov'un yaşamının sadece altı gününün anlatıldığı Dovlatov, anti-komünizm veya anti-Sovyet propagandası yapmadan, olan biteni olduğu gibi anlatmasıyla ön plana çıkıyor...

TUĞÇE YILMAZ
Söyleşi

“Bak, kitabına şunu yaz, kadınlar korkmasın"

Ceren Lordoğlu: Karşılaştığım en belirgin zorluk bazı bölgelerde bekâr kadınlarla görüşmek istediğimi ifade ettiğimde, karşı tarafın bekârlığı o bölgeye yakıştırılamayacak bir kategori olarak ele alması ve “bizim buralarda bekâr yaşayan yok" demesiydi

TUĞÇE YILMAZ
Her Şey

Ziad Doueiri filmlerinin objektif olduğu yanılgısı ya da Tavşanlar ve Fareler

Doueiri'nin sorunu, önümüze koyduğu Filistinliyle nasıl mesafelenmemiz gerektiğine en başından kendisinin karar vermesi. Önümüze koyduğu Filistinli; barbar, laftan anlamayan ve eline geçen her fırsatta şiddete, silaha ve bombaya başvuran bir akılsız..

TUĞÇE YILMAZ
Her Şey

Çöken aile kurumu ya da “Sevgisiz”

Tüm Rusların aradığı ama bulamadığı Alyosha, neyi temsil ediyor? Belki insanların geleceğe dair umudunu, belki de kayıplardan ve tutulan yaslardan sonra yeni bir hayata başlayabilme ihtimalini...

TUĞÇE YILMAZ
Her Şey

Bir feminist distopya örneği olarak Damızlık Kızın Öyküsü

Bir sabah uyanıyorsunuz ve bir kadın olarak artık sözünüzün hiçbir hükmü yok. Banka kartınız yok. İşten kovuldunuz. Alışveriş yapmak için kocanızdan para almak zorundasınız. Bunlar iyi ihtimaller...

TUĞÇE YILMAZ

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