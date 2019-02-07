28 Kürt aydının, entelektüelin ve siyasetçinin portrelerinin bulunduğu Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler, “Dört ulus-devlet arasında ifraz edilmiş Kürtlüğün parçalanmış zihinsel dünyasını birleştirme ya da aralarında ilişki kurarak bir tarih okuması gerçekleştirme” amacı güdüyorTUĞÇE YILMAZ
Ceren Lordoğlu: Karşılaştığım en belirgin zorluk bazı bölgelerde bekâr kadınlarla görüşmek istediğimi ifade ettiğimde, karşı tarafın bekârlığı o bölgeye yakıştırılamayacak bir kategori olarak ele alması ve “bizim buralarda bekâr yaşayan yok" demesiydiTUĞÇE YILMAZ
Doueiri'nin sorunu, önümüze koyduğu Filistinliyle nasıl mesafelenmemiz gerektiğine en başından kendisinin karar vermesi. Önümüze koyduğu Filistinli; barbar, laftan anlamayan ve eline geçen her fırsatta şiddete, silaha ve bombaya başvuran bir akılsız..TUĞÇE YILMAZ