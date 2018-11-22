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SEZİN AYDEMİR

Her Şey

Nâzım Hikmet'in çeviri serüveni-II: Tosca'dan Tolstoy'a: Harb ve Sulh

Nâzım Hikmet, çeviri işinden genel olarak hoşlanmamakla ve bu işi ailesinin geçimini temin etmek için yaptığı işlerden biri olarak görmekle beraber, şimdi mutludur. Harb ve Sulh'un ilk edebî çevirisi olduğunu düşünür...

SEZİN AYDEMİR
Her Şey

Nâzım Hikmet'in bilinmeyen şiiri (mi): Telli Kavak

Telli Kavak şiiri Aydın Gün'ün mü yoksa Nâzım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları'nın kayıp olduğu söylenen parçalarından birisi mi?

SEZİN AYDEMİR
Her Şey

Nâzım Hikmet'in Çeviri Serüveni-I: Tosca'dan Tolstoy'a: “Toskalığın lüzumu yok”

Nâzım Hikmet, Kemal Tahir'e Bursa'dan yazdığı bir mektupta şöyle der: Sana bir şey söyleyeyim mi Kemal, ben tercüme yapmayı sevmiyorum, adeta ağrıma gidiyor bu iş

SEZİN AYDEMİR
Portre

Kırkıncı Oda'yı açmak: Peride Celal-Münevver Andaç

Peride Celal ile Münevver Andaç'ın hayatları Elektrik Şirketi'nin Neşriyat Bürosu'nda kesişir. Andaç, çeviri işleri ile uğraşırken Celal, daktilo olarak görev yapar. Her ikisi de para kazanmak zorunda olan iki kadındır...

SEZİN AYDEMİR

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