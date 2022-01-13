Doğumunun 120. yılında Nâzım Hikmet’in hatırasına iki şiiri

Bilindiği gibi, Nâzım Hikmet’in şiirleri 1965 yılından itibaren Türkiye’de yayınlanmaya başlanır. Ancak bu erken dönemde haylice eksiktir: Özellikle şairin 1951-63 arasında yazdıkları… Ancak günümüzde de bazı eksiklikler ve hatalar, külliyatı olduğu söylenen yayınlarda da süregelmektedir.

Daha sonra Memet Fuat’ın editör, Asım Bezirci’nin araştırmacı olarak birlikte çalıştıkları Adam Yayınları, şairin tüm yapıtlarını 1990 yılında yirmi sekiz ciltte “tamamlar”. Turgay Fişekçi’nin Memet Fuat’tan aktardığına göre, Memet Fuat’ın gelecek kuşak yayıncılardan tek bir isteği vardır:

“Nâzım Hikmet’in yayın hakları 2033’te sona erecek ve herkes tarafından basılabilecek. Ben onu son biçimine getirdim. Basacak olan herkes benim hazırladığım biçimini kopyalayıp bassın ki, Nâzım kuşaktan kuşağa yanlışsız olarak ulaşabilsin.”

Melih Güneş’in de çok haklı olarak sorduğu üzere, acaba Memet Fuat’ın bu tutumu mevcut külliyata bir tür “dokunulmazlık” mı kazandırmıştır?

Asım Bezirci ise 1980 yılında Cem Yayınları’ndan basılan Nâzım şiirlerinin 8. ve son cildini tamamlarken, “Yine de şiirlerin son biçimlerinin, ancak Moskova’da bulunan metinlerin yayınlanışından yahut incelenmesinden sonra kesinleşeceğini belirtmek isteriz” diye bir şerh düşmüştür.

Asım Bezirci’nin bu çok yerinde uyarısına rağmen, Nâzım Hikmet adına kurulmuş vakıf, merkez gibi oluşumlardan ve yayıncı kuruluşlardan bu anlamda etkili ya da etkin bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Hatta anlaşılan o ki, Melih Güneş’in Rus arşivlerinden ve Nâzım’ın hayattayken yayınlanmış çeşitli dillerdeki eserlerinden bulduğu şiir, oyun ve metinler de külliyatına dahil edilmeyi beklemektedir.

Ben de iki şiirle katkıda bulunmak isterim. Bu şiirler Nâzım Hikmet’in Münevver Andaç’a yazdığı mektuplar içerisinde yer almaktadır. Her ne kadar “Bütün yolculuk boyunca hasret ayrılmadı benden” başlıklı şiiri, on bir yıl önce YKY ve İş Kültür ortak yayını olarak Büyük İnsanlık-Kendi Sesinden Şiirler adlı kitapta yer almışsa da, Nâzım’ın ses kaydının deşifresi olarak basılmıştır; dolayısıyla bazı yanlışlar bulunmaktadır. Örneğin Nâzım’ın “itirmek” olarak kullandığı kelime “yitirmek” olarak yer almıştır. Şiire yazılan dipnotta “Türkçede ilk kez yayınlanan bu şiire henüz başka dillerde rastlanmamıştır” denmektedir. Şiir on bir yıldır külliyatına dahil edilmemiştir.