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Vitrindekiler – 1

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

K24@e-postaHer Şey

12 Ocak 2022 12:02

Phillipe Solers
Altyazı
çev. Burçak Targaç
Alfa Yayınları
Ocak 2022
116 s.

Nuray Mert
Batı İslâm'ı Çok Sevmişti:
Batı'nın İslâm Siyasetleri ve İslâmcılık
İletişim Yayınları
Ocak 2022
414 s.

Roni Margulies
Dur Yolcu, Dur ve İşe!
İngiliz Edebiyatından Mizah Şiirleri
Sözcükler
Ocak 2022
112 s.

Florian Houssier
Ergen Freud
çev. Nazlı Ökten
Sonsöz: Philippe Gutton
Bağlam Yayınları
Aralık 2021
224 s.

Hélène L’Heuillet
Gecikmeye Övgü – Zaman Nereye Gitti?
çev. Şehsuvar Aktaş
YKY
Ocak 2022
104 s.

Miguel Herráez
Julio Cortázar: Gözden Geçirilmiş Bir Biyografi
çev. Çağla Işıl Soykan
Everest Yayınları
Ocak 2022
376 s.
 
 
Peter Singer
Neden Vegan?
Etik Beslenme
çev. Pınar Şengül
Ayrıntı Yayınları
2021
96 s.
 
 
Mesut Varlık
Olaylar Türkiye'de Geçiyor
Edebiyat Endüstrisi ve Konuşamadıklarımız
Pikaresk Yayıncılık
Ocak 2022
268 s.
 
 
Jean Echenoz
Ravel
çev. Mehmet Emin Özcan
Ketebe Yayınları
Ocak 2022
80 s.

 
Georgi Gospodinov
Zaman Sığınağı
çev. Hasine Şen Karadeniz
Metis Yayınları
Ocak 2022
296 s.

 

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