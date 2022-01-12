Vitrindekiler – 1

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Phillipe Solers
Altyazı
çev. Burçak Targaç
Alfa Yayınları
Ocak 2022
116 s.
Nuray Mert
Batı İslâm'ı Çok Sevmişti:
Batı'nın İslâm Siyasetleri ve İslâmcılık
İletişim Yayınları
Ocak 2022
414 s.
Roni Margulies
Dur Yolcu, Dur ve İşe!
İngiliz Edebiyatından Mizah Şiirleri
Sözcükler
Ocak 2022
112 s.
Hélène L’Heuillet
Gecikmeye Övgü – Zaman Nereye Gitti?
çev. Şehsuvar Aktaş
YKY
Ocak 2022
104 s.