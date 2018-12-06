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ŞENAY AYDEMİR

Söyleşi

"Kültür sanat gazeteciliğinden vazgeçtiler"

Tuğrul Eryılmaz: Spor okunuyor, ekonomi koyunca bankalar reklam veriyor, şuradan para geliyor diye diye her şey küçüldü. Patrona para kazandırmak için yapıldı bunlar ama olan gazetelere oldu

ŞENAY AYDEMİR
Her Şey

Beyoğlu’ndan Beyoğlu’na!

Son yıllarda ekonomik zorluklarla boğuşan Beyoğlu Sineması’nın yöneticileri, işletmenin artık kendisini döndüremeyecek duruma geldiğini belirten bir açıklamayla sinemanın 30 Haziran’da kapanacağını duyurdular...

ŞENAY AYDEMİR
Söyleşi

“Ölüm benim tercihimden ziyade coğrafyanın dayattığı bir durum, ülke ile ilgili...”

Özcan Alper: Bu kader nasıl değişecek sorgulamasını yapıyorsun. Geriye dönüp baktığımızda 1915, 1925, 1938, 1940’lı yıllar, 6-7 Eylül, Alevi kıyımları, Sivas, Gazi, Suruç, Ankara’yı görüyoruz...

ŞENAY AYDEMİR
Söyleşi

“Sinema, edebiyattan daha çok beslenmeli”

Emin Alper: Edebiyattan beslenme işini hep Amerikan sineması yaptı. Bunun zamanının geldiğini düşünüyorum. Yalnızca doğrudan edebiyat eserlerinden beslenerek değil, edebiyat okuyarak da...

ŞENAY AYDEMİR

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