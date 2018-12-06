ŞENAY AYDEMİR

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Tuğrul Eryılmaz: Spor okunuyor, ekonomi koyunca bankalar reklam veriyor, şuradan para geliyor diye diye her şey küçüldü. Patrona para kazandırmak için yapıldı bunlar ama olan gazetelere oldu
Son yıllarda ekonomik zorluklarla boğuşan Beyoğlu Sineması’nın yöneticileri, işletmenin artık kendisini döndüremeyecek duruma geldiğini belirten bir açıklamayla sinemanın 30 Haziran’da kapanacağını duyurdular...
Özcan Alper: Bu kader nasıl değişecek sorgulamasını yapıyorsun. Geriye dönüp baktığımızda 1915, 1925, 1938, 1940’lı yıllar, 6-7 Eylül, Alevi kıyımları, Sivas, Gazi, Suruç, Ankara’yı görüyoruz...
Emin Alper: Edebiyattan beslenme işini hep Amerikan sineması yaptı. Bunun zamanının geldiğini düşünüyorum. Yalnızca doğrudan edebiyat eserlerinden beslenerek değil, edebiyat okuyarak da...
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