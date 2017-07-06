K24 Logo

ORHAN KAHYAOĞLU

Kritik

Ornitoloji kitabıyla Roni Margulies'in şiirine bakmak

Roni Margulies ve şiirini ayırıcı kılan, örneğine fazla rastlanmayan anlatımcı- öykülemeci bir şiir tavrını özenle, yıllar boyu sınaması. Şair, bu manada, modern Türkçe şiirde kendine özgü bir şiir çizgisi oluşturmuştur

ORHAN KAHYAOĞLU
Kritik

Şimdiki Zaman Beledir: 1950’leri müzikle yeniden keşfetmek

İki yüze yaklaşan maddeyi kapsayan bu sözlükte, 1950’lerin geniş anlamda müzikal ve kültürel portresi ele alınıyor...

ORHAN KAHYAOĞLU
Kritik

Murathan Mungan şiiri: Kendini yenilemekten vazgeçmeyen şiir

Kırk yıllık şiir serüveni boyunca olduğu gibi Murathan Mungan, Solak Defterler ve Aşk İçin Ne Yazdıysam kitaplarında da egemen cinsiyetçi söylemle mücadelesini devam ettiriyor...

ORHAN KAHYAOĞLU
Kritik

Nilgün Marmara’nın “Defterler” ve “Kağıtlar”ı

Düzyazıdan oyuna, mektuplardan şiire farklı türlerden içeriğiyle "Defterler" ve "Kağıtlar" bizim apayrı bir Nilgün Marmara’yla buluşmamıza olanak sağladı...

ORHAN KAHYAOĞLU
Kritik

Bob Dylan ve Allen Ginsberg’in Amerika'sı

Sean Wilentz’in Bob Dylan ve Allen Ginsberg’in Amerikası kitabı, bir bağlamda, 1950-70 arası ABD alt kültürü ve karşı kültürünün iki sembolü üzerinden Beat Kuşağı’nın içinde yaşadığı kültürel zemini birçok incelikle gün yüzüne çıkarıyor

ORHAN KAHYAOĞLU
Kritik

Edip Cansever: Lastik toptan Ruhi Bey’e

Cansever’in ölümünün otuzuncu yılında Ben Ruhi Bey Nasılım’ı okurken duyarlı kentli insanın farklı, değişken ruh hallerine inanılmaz yanıtlar verdiği söylenebilir. Hem de bitmez tükenmez soru işaretleriyle...

ORHAN KAHYAOĞLU
Kritik

Bir şiiri gecikmeli tanımak

Halil İbrahim Bahar'ın, şiiri üzerine ömür boyu düşünen bir insan olduğu öne sürülebilir. Ama, bu kitap çıkana kadar, şiirleri konusunda yerleşik bir fikrimiz oluşamamıştı

ORHAN KAHYAOĞLU
Kritik

Yazılı ve yazgılı metinler

Enis Batur'un İblise Göre İncil kitabını oluşturan yapıtlar, dilbilim veya göstergebilim, hatta yapısalcı araştırmacılara bambaşka kapılar aralar niteliktedir

ORHAN KAHYAOĞLU

© Tüm hakları saklıdır.