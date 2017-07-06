ORHAN KAHYAOĞLU

DİĞER
Roni Margulies ve şiirini ayırıcı kılan, örneğine fazla rastlanmayan anlatımcı- öykülemeci bir şiir tavrını özenle, yıllar boyu sınaması. Şair, bu manada, modern Türkçe şiirde kendine özgü bir şiir çizgisi oluşturmuştur
İki yüze yaklaşan maddeyi kapsayan bu sözlükte, 1950’lerin geniş anlamda müzikal ve kültürel portresi ele alınıyor...
Kırk yıllık şiir serüveni boyunca olduğu gibi Murathan Mungan, Solak Defterler ve Aşk İçin Ne Yazdıysam kitaplarında da egemen cinsiyetçi söylemle mücadelesini devam ettiriyor...
Düzyazıdan oyuna, mektuplardan şiire farklı türlerden içeriğiyle "Defterler" ve "Kağıtlar" bizim apayrı bir Nilgün Marmara’yla buluşmamıza olanak sağladı...
Sean Wilentz’in Bob Dylan ve Allen Ginsberg’in Amerikası kitabı, bir bağlamda, 1950-70 arası ABD alt kültürü ve karşı kültürünün iki sembolü üzerinden Beat Kuşağı’nın içinde yaşadığı kültürel zemini birçok incelikle gün yüzüne çıkarıyor
Cansever’in ölümünün otuzuncu yılında Ben Ruhi Bey Nasılım’ı okurken duyarlı kentli insanın farklı, değişken ruh hallerine inanılmaz yanıtlar verdiği söylenebilir. Hem de bitmez tükenmez soru işaretleriyle...
Halil İbrahim Bahar'ın, şiiri üzerine ömür boyu düşünen bir insan olduğu öne sürülebilir. Ama, bu kitap çıkana kadar, şiirleri konusunda yerleşik bir fikrimiz oluşamamıştı
Enis Batur'un İblise Göre İncil kitabını oluşturan yapıtlar, dilbilim veya göstergebilim, hatta yapısalcı araştırmacılara bambaşka kapılar aralar niteliktedir
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