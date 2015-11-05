MEHMET ANIL

DİĞER
Bir edebiyatçı, kaçınılmaz biçimde “aydın” özelliklerine sahip olması gerektiği için, nereye giderse gitsin heybesinde cesaretini de taşımalıdır…
Paşa’yı, zamanı gelince mutlaka ölecek büyük büyük adamlardan çok daha derin bir sevgiyle anacağımızdan kuşku duymuyorum. Herkese sıralı ölüm dilerim ama bazılarının sırayı bozmasına da itirazım olmaz doğrusu
Okuması uzun süren kalın romanları okur hem sever, hem de onlardan korkar. Kısa romanlarda ise yüksek edebi seviyeyi yakalamak her babayiğidin harcı değildir...
Benim, bir yazar olarak içinde yaşadığım topluma karşı hiçbir sorumluluğum yoktur! Toplumsal sorunlar hakkında yazıp yazmamak paşa gönlümün bileceği bir iştir…
Nedir hepimizin derdi? Özgün yazar! Hepimiz yeni ve özgün yazarların beklentisi içinde değil miyiz? Aynı şeyleri okumaktan bıkmadık mı? Aynı konular, benzer diller, ilginç olmaktan uzak kurgular vs, vs, vs…
Gelişmenin zamanbilimle bir ilgisi varmış gibi, yaşadığımız zamanın olumsuzluklarına nedense her defasında şaşar dururuz; yirmi birinci yüzyılın, yirminciden daha iyi olması gerekirmiş gibi … Acaba öyle mi gerçekten?
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