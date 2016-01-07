İSAHAG UYGAR ESKİCİYAN

DİĞER
Anneniz yerde, alamıyorsunuz. Babanız ve siz yaralı bir şey yapamıyorsunuz. Eşiniz ve çocuklar sürekli ağlıyor. Kardeşlerinizden haber alamıyorsunuz. Artık sizi bu hikâyede tutamam...
Hendekten önce dağ vardı. Kürtlerin masal ve efsanelerinde ne zaman ki zalim bir kral, hükümdar ya da bugünkü kavramsal karşılığıyla muktedir ortaya çıksa orada dağa doğru yürür birileri. Birileri yükseğe çıkar, yukarıya...
''Mardin’den Süryani vatandaşımız Profesör Aziz Sancar mum ışığında çalışıp almışsa Nobel’i, bu ampullü ve bol AVM’li zamanlarımızda diğer milletlere şans dileyelim biraz''
Barış konuştuğumuzda ölüm sırası işlesin isteriz. Evlatlar ebeveynlerini gömsün deriz. Küçük tabutlar hiç olmasın... Barış konuştuğumuzda Cudi’de güvenlik bahanesiyle Urla’da ise villa sevdasıyla ormanlar yanmasın deriz...
Size ülkemizin herhangi bir edebiyat fakültesinden sesleniyorum. Burada zihni işkenceye eğitim diyorlar...
İsahag Uygar Eskiciyan'dan öykü tadında bir şairlik reddiyesi... Şairin ya da şair olmayanın, “ben de şairim” demesinde ne var! Diyemez mi? Diyebilir belki
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