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İSAHAG UYGAR ESKİCİYAN

Her Şey

O sokakların birinde günlüğünüz

Anneniz yerde, alamıyorsunuz. Babanız ve siz yaralı bir şey yapamıyorsunuz. Eşiniz ve çocuklar sürekli ağlıyor. Kardeşlerinizden haber alamıyorsunuz. Artık sizi bu hikâyede tutamam...

İSAHAG UYGAR ESKİCİYAN
Her Şey

Hendek ve Tarih Falı adlı günümüz şiiri

Hendekten önce dağ vardı. Kürtlerin masal ve efsanelerinde ne zaman ki zalim bir kral, hükümdar ya da bugünkü kavramsal karşılığıyla muktedir ortaya çıksa orada dağa doğru yürür birileri. Birileri yükseğe çıkar, yukarıya...

İSAHAG UYGAR ESKİCİYAN
Her Şey

Nobel garanti... Cennet inşallah!

''Mardin’den Süryani vatandaşımız Profesör Aziz Sancar mum ışığında çalışıp almışsa Nobel’i, bu ampullü ve bol AVM’li zamanlarımızda diğer milletlere şans dileyelim biraz''

İSAHAG UYGAR ESKİCİYAN
Her Şey

Barış konuştuğumuzda ne konuşuruz?

Barış konuştuğumuzda ölüm sırası işlesin isteriz. Evlatlar ebeveynlerini gömsün deriz. Küçük tabutlar hiç olmasın... Barış konuştuğumuzda Cudi’de güvenlik bahanesiyle Urla’da ise villa sevdasıyla ormanlar yanmasın deriz...

İSAHAG UYGAR ESKİCİYAN
Her Şey

Bizim büyük edebiyat fak!

Size ülkemizin herhangi bir edebiyat fakültesinden sesleniyorum. Burada zihni işkenceye eğitim diyorlar...

İSAHAG UYGAR ESKİCİYAN
Her Şey

Ramazan’a ben şairim dedim divanım dağılır mı?

İsahag Uygar Eskiciyan'dan öykü tadında bir şairlik reddiyesi... Şairin ya da şair olmayanın, “ben de şairim” demesinde ne var! Diyemez mi? Diyebilir belki

İSAHAG UYGAR ESKİCİYAN

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