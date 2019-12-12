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İRVİN CEMİL SCHİCK

Her Şey

Cumhuriyet döneminde geleneksel san’atların serüveni: Yasaktan yeni ortodoksluğa

Nasıl yağlıboya resim geleneğinin Avrupa’dan Türkiye’ye geçtiği söylenebilirse, hat ve tezhib gibi san’atların da “kökü dışarıda” olduğuna şüphe yoktur

İRVİN CEMİL SCHİCK
Dosya

Fuhuşun “yerli ve millî” olmayanına karşı hep beraber!

20. yüzyıl başlarında İstanbul'un fuhuş piyasasına yönelik saldırıların çoğu özgül olarak Beyoğlu'na yöneltilmiştir

İRVİN CEMİL SCHİCK
Her Şey

Post-modernizm, minyatür sanatı ve Canan (Şenol)

İlhamlarını “vak vak ağacı”, “acâibü’l-mahlûkat”, “bâhnâme” gibi kadim konulardan almakla birlikte Canan’ın minyatürleri köküne kadar çağdaştır...

İRVİN CEMİL SCHİCK
Dosya

Her kalıp klişe midir? Hüsn-i hat örneği

Türkçe derslerinde divan edebiyatına yapılan "taklitçi" ve "klişe" yorumları nesnel, bilimsel bir yargı değil, ideolojik bir duruştu...

İRVİN CEMİL SCHİCK
Kritik

Yayın kirliliği

Çalakalem yazılmış metinler dünya durdukça yazarlarına zarar verecek şekilde kitap raflarında yerlerini alıyor...

İRVİN CEMİL SCHİCK
Dosya

İslâmiyet’in en Kutlu Köpeği Kıtmîr*

İslâm dünyasının, birçok âlim ve edib tarafından üstünde durulan, halk arasında da her zaman sevgi ve saygıyla yad edilen en kutlu köpeği, hiç şüphesiz, Ashâb-ı Kehf’in vazgeçilmez yoldaşı Kıtmîr’dir...

İRVİN CEMİL SCHİCK
English

Of course, schools should teach Ottoman!

The AKP wants Ottoman to be taught in schools. Fine, so do I. But which Ottoman?

İRVİN CEMİL SCHİCK
Dosya

Osmanlı İmparatorluğu’nun cinselleştirilmesi: Yücelikten gülünçlüğe

Osmanlı İmparatorluğu’nun cinselleştirilmesi uzun bir tarihsel geçmişe dayanır ve bu, yüceltmeden alaya almaya değin yelpazenin her iki ucunu da kapsamakla beraber, örneklerin birçoğu alaya daha yakındır

İRVİN CEMİL SCHİCK
Her Şey

Charlie Hebdo, İslamofobi, nefret söylemleri

Charlie Hebdo baskını gökten zenbille inmemiştir, bir kısır döngünün parçasıdır. Döngünün kırılması için ise "Bu, İslâm değil" demek yetmez. Bütün nefret söylemlerine karşı birden mücadele edilmesi lazım...

İRVİN CEMİL SCHİCK
Dosya

Elbette okullarda Osmanlıca öğretilsin!

AKP Osmanlıca öğretilmesini istiyor, tamam. Ben de istiyorum. Ama hangi Osmanlıca?

İRVİN CEMİL SCHİCK

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