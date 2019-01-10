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HAYDAR ERGÜLEN

Kritik

Şairi olmak halkının

Şairimiz Ahmed Arif'tir. Sayısı az, şiiri çok, efsanesi şiiriyle yarışan bir şair ki, hemen tüm şiirleri de bestelenmiş, zihinlere, kalplere, hafızalara çakılmış ve dahi ağıt olup yakılmış...

HAYDAR ERGÜLEN
Her Şey

“Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile…”

Yalnızca dilimize, edebiyatımıza değil, insanlığa, dünyaya da büyük bir armağan olan, hepimize eşsiz güzellikte ve çağlar boyu yaşayacak destansı yapıtlar, romanlar sunan, armağan eden Yaşar Kemal'e bilmeden bir cümle armağan etmiştim...

HAYDAR ERGÜLEN
Her Şey

Zarif, avare ve bilge

Cahit Zarifoğlu hep bu yolculuğun ve serüvenin adamı oldu, mevcut dünyaya karşı şiirin yolculuğu için çalıştı, çabaladı, çarpıştı. Çarpışkan bir şair oldu...

HAYDAR ERGÜLEN
Evvel Zaman

Bir zamanlar Kemal ‘Tahiri’ olmak…

Haydar Ergülen'in 1979 yılında, ODTÜ'deki öğrencilik yıllarında, "Yasak" dergisi için kaleme aldığı yazısı K24 okurları için Evvel Zaman sayfalarında...

HAYDAR ERGÜLEN
Portre

Hulki Aktunç hasreti

Herkesin terk ettiği mahallede kalanlar vardır. Hulki sanki orada kalandı, mahalleyi bekleyen o çocuk-adamdı...

HAYDAR ERGÜLEN
Kritik

Osman Konuk şiirine ilişkin 10 kavram

Şiiri bir 'eylem' olarak görür Konuk, insan eylemliliğinin bir hâli olarak. İnsanın 'daha insan' olması için bu yönde bir hareket...

HAYDAR ERGÜLEN
Dosya

Dene yenil, yine dene, yine...

Denemeciyi, o meçhul insanı, “çağımızın şairi” ilan ediyor ve “şiir kahramanı” ödülünde oyumu ona veriyorum. Veriyorum da, bakalım o kahraman, o yalnız, o ıssız insan bu ödülü kabul edecek mi?

HAYDAR ERGÜLEN
Portre

“Onların dilini giyinmeyen” bir şair

Gülten Akın, kim olduklarını hepimizin bildiği “onların dilini giyinmeyen” hakikatlı bir şairdir, ‘hakikat’ın şairidir...

HAYDAR ERGÜLEN
Dosya

Arkadaşlığın poetikası

“Devrimciler ölür, devrimler sürer” şiarının tersine bir şey oldu. Devrimler öldü, arkadaşlıklar sürdü. Devrim kadar kıymetli olan şey yani...

HAYDAR ERGÜLEN
Dosya

Fena hâlde şiir

Eski ya da yeni Türkiye. Ölümün, aşkın ve şiirin, diye fiyakalı cümle kuralım, eskisi de yenisi de yoktur. Ya da şöyle cümlelerimiz iddialarımız olsun, birbirinden cümle, cümleten iddia: şiir Türk'ündür, ölüm Doğunun ve aşk bir Arap şiiridir...

HAYDAR ERGÜLEN
Kritik

Şiire çekilmiş bir doğanın şairi

Oktay Rifat gökyüzünü okuyordu, biz 'yer'leşikler de bu 'gök'sel şairi okumaya elbette şiirlerinden, yazılarından ve başta Enis Batur olmak üzere, Orhan Koçak ve Mahmut Temizyürek'in kitaplarından da başlayabiliriz

HAYDAR ERGÜLEN

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