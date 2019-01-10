DİĞER
Şairimiz Ahmed Arif'tir. Sayısı az, şiiri çok, efsanesi şiiriyle yarışan bir şair ki, hemen tüm şiirleri de bestelenmiş, zihinlere, kalplere, hafızalara çakılmış ve dahi ağıt olup yakılmış...
Yalnızca dilimize, edebiyatımıza değil, insanlığa, dünyaya da büyük bir armağan olan, hepimize eşsiz güzellikte ve çağlar boyu yaşayacak destansı yapıtlar, romanlar sunan, armağan eden Yaşar Kemal'e bilmeden bir cümle armağan etmiştim...
Cahit Zarifoğlu hep bu yolculuğun ve serüvenin adamı oldu, mevcut dünyaya karşı şiirin yolculuğu için çalıştı, çabaladı, çarpıştı. Çarpışkan bir şair oldu...
Haydar Ergülen'in 1979 yılında, ODTÜ'deki öğrencilik yıllarında, "Yasak" dergisi için kaleme aldığı yazısı K24 okurları için Evvel Zaman sayfalarında...
Herkesin terk ettiği mahallede kalanlar vardır. Hulki sanki orada kalandı, mahalleyi bekleyen o çocuk-adamdı...
Şiiri bir 'eylem' olarak görür Konuk, insan eylemliliğinin bir hâli olarak. İnsanın 'daha insan' olması için bu yönde bir hareket...
Denemeciyi, o meçhul insanı, “çağımızın şairi” ilan ediyor ve “şiir kahramanı” ödülünde oyumu ona veriyorum. Veriyorum da, bakalım o kahraman, o yalnız, o ıssız insan bu ödülü kabul edecek mi?
Gülten Akın, kim olduklarını hepimizin bildiği “onların dilini giyinmeyen” hakikatlı bir şairdir, ‘hakikat’ın şairidir...
“Devrimciler ölür, devrimler sürer” şiarının tersine bir şey oldu. Devrimler öldü, arkadaşlıklar sürdü. Devrim kadar kıymetli olan şey yani...
Eski ya da yeni Türkiye. Ölümün, aşkın ve şiirin, diye fiyakalı cümle kuralım, eskisi de yenisi de yoktur. Ya da şöyle cümlelerimiz iddialarımız olsun, birbirinden cümle, cümleten iddia: şiir Türk'ündür, ölüm Doğunun ve aşk bir Arap şiiridir...
Oktay Rifat gökyüzünü okuyordu, biz 'yer'leşikler de bu 'gök'sel şairi okumaya elbette şiirlerinden, yazılarından ve başta Enis Batur olmak üzere, Orhan Koçak ve Mahmut Temizyürek'in kitaplarından da başlayabiliriz
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