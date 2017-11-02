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GÜNDÜZ VASSAF

Dosya

Meşhur yazar güle güle

Ödüllü yazarları pazarlama düzeni son demlerini yaşıyor. Yeni kuşaklar, ödül ve şöhret budalılığına ibretle bakıyor...

Gündüz Vassaf
Dosya

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Hatırlatmak isterim evrende benzersiz Pi ’nin gizini. Değişken sonsuzluğunda, Tanrı ne kadar klişe ise O kadar klişesiz...

Gündüz Vassaf
Her Şey

Yıldız Savaşları: Totalitarizme çağrı

Orwell’in 1984 distopyasının gerçek olabileceğini kanıtladığımız için bize bravo. ”Düşmanın bu,” diye göstermeleri yetiyor, onlara düşman gözüyle bakmamız için...

Gündüz Vassaf
Her Şey

Gülmeyen insan özgür olamaz

Gülen Türkiye demokrasi, gülmeyen Türkiye totalitarizm demektir. Otorite gülmekten, güleryüzlü olmaktan, gülenlerden korkar. Gülemeyenin kendisinden korktuğunu biliyordur. Kâbusu: “Gülen Türkiye.”

Gündüz Vassaf
Dosya

Arkadaş?

Edebiyatımız arkadaşlığa sırtını çevirmiş. İnsan ilişkilerinin düz bir okumasından ileriye gidememiş. Arkadaşlık teması hep kutsal kalmış. Eserlerde arkadaşlar, hep arka planda ikincil karakterler

Gündüz Vassaf
Her Şey

Nasıl bir çocuk edebiyatı istiyorum?

Çocuklar son kölelerimiz. Yetişkinler, çocukları yük hayvanı, toprak, maden işçisi olmaktan terfi ettirdiklerinden bu yana, çocuk edebiyatını da seferber ettikleri çağdaş yöntemlerle, sömürgeleştirmeye devam ediyor…

Gündüz Vassaf

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