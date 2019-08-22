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F. CİHAN AKKARTAL

Her Şey

Gitti, Gidecek: Bir tükenişi devralmak

Kayıplar ve Uzayda Doğan İlk Bebeğe, eğer her şey yolunda gitseydi, Nisan’da, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına denk gelecek olan Nisan ayında, izleyici ile buluşacaktı

F. CİHAN AKKARTAL
Kritik

Bir Amerikan rüyası

Biz, 80’lerin niçin özlenecek bir tarafı olmadığını, kimin zalim kimin kurban olduğunu hemen ele vermeyen, alegorik bir öyküyle hatırlatıyor

F. CİHAN AKKARTAL
Dosya

Kan Emiciler'in 21'inci yüzyılla imtihanı

Nina Auerbach'ın dediği gibi, "Her çağ kendi ihtiyaç duyduğu vampiri benimser." Bu yüzyılın vampiri, şüphesiz insan toplumuna entegre olmanın yollarını arayan bir vampir...

F. CİHAN AKKARTAL
Kritik

Kaosun şairi Jodorowsky

Dali’nin “uyuşturucu benim” demesi gibi, külliyatının esas kaynağı, Jodorowsky’nin ta kendisidir...

F. CİHAN AKKARTAL

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