ESRA ERTAN

DİĞER
Yarın Yarın, yayımlandığı tarihte çok ilgi görmesi bir yana, cinsellikle ilgili içeriğine yönelik ithamların aksine ne Seyda’nın ne de Aysel Alsan’ın cinsel özgürleşmesi, bu anlamda bir aydınlanma yaşamasına dair bir şey söyler
On yıl aradan sonra ikinci şiir kitabı Tabiat Abi ile, okuru şiiriyle karşılayan Burak Acar'ın ve son şiir kitabı Dramatik İyileşmeler ile Ömer Şişman'ın içeriklerine bakmaya ve “yeni”nin ne olabileceğine dair fikir yürütmeye çalışalım
Buz. Mevsimler yok oluyor. Kaynaklar yok denecek kadar azalıyor. Yaklaşmakta olan buz çağı, bildiğimiz dünyanın sonunu hazırlayacak büyük yıkımın tetikleyicisi oluyor. Bu iklimsel gelişmenin yanı sıra dünya büyük bir kaosun tehdidi altında
Yavuz Turgul, Yol Ayrımı'nda bugüne kadar kamerasını tuttuğu hayatlardan farklı bir dünyayı göstermeye çalışıyor. Ne var ki film, yaşama direncinin iyileştirici etkilerine tanıklık etmemizi sağlayacak güçlü bir dil kuramıyor
Güvenilmez ve tekinsiz olanı gotiğin imkânlarıyla görünür kılan Flannery O’Connor’ın roman ve öyküleri, aklın ve inancın kozlarını paylaştığı bir zemine evsahipliği yapar çoğunlukla...
Gotik anlatı türünün ciddiye alınmadığı, gerçek bir anlatı biçimi olarak kabul görmediği dönemde, yazar hakkında çıkarılan cadılık söylentileri, politik bir yaftalama tavrını temsil ediyor
Ben Ayşegül Sönmez Çağın İçinde, değişmekte olan çağı, onu biçimlendiren sosyal/ politik, kültürel ve ekonomik kodları, gelişen teknolojik enformasyonu hangi pratiklerle çözümlemeliyiz sorularına yanıtlar arıyor
Certain Women, Kelly Reichardt'ın diğer filmleri gibi, yaşamın bitmek bilmeyen umut kaynağını hatırlatan, tekrarlayan bir anlatım gücüne sahip...
Truman Capote, öykülerinde “tekinsiz” olanı açıklama, evcilleştirme çabasını canlı tutuyor. Böylelikle, her daim yeni kalmayı başaran özgün metinlerle polisiyeyi, gazetecilik mesleğinin teknikleriyle tercüme ediyor
Yu Hua yaşamak denilen o büyük gayretin bir tanımlamasını yapmaya çalışır. Yaşamanın nasıl bir şey olabileceği üzerine düşünürken, sorusunun cevabını metinde bir sadeliğin, bir teslimiyetin ve vazgeçmeksizin mücadele etmenin basitliğinde arar
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