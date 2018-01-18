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CEM ALPAN

Kritik

Yabanlık mizacımızdan silinebilir mi?

Yaban Yaşam, bizi yeniden yerküreye dokunmaya çağırıyor. George Monbiot, bu muhteşem yaradılışın “olağan mucizelerine” dikkatimizi çekerek bu sonsuz devinimde etkin bir rol oynamamız gerektiğini hatırlatıyor

CEM ALPAN
Kritik

Köklerinden kopmak

George Eliot’ın, iki kardeşin tabiatındaki farklılık ve –toplumsal rollere bağlı olarak– bunun yol açtığı çatışmayı resmedişi Yunan tragedyalarını andırır

CEM ALPAN
Kritik

Bir devin ayak izlerini takip etmek

Rosamund Bartlett’ın 2010 tarihli biyografisi Tolstoy: Bir Rus Hayatı, ölmeye direnen bu ak sakallı yaşlı devin –imkânsız bir şekilde tutkularından arınamamış bir bilgenin– izini sürüyor

CEM ALPAN
Kritik

Sanatçının bir peygamber olarak portresi

Dostoyevski: Çağının Bir Yazarı, 19. yüzyıl Rus kültürü ve edebiyatı tarihini de içeren, yer yer felsefi derinlikleri olan bir metin...

CEM ALPAN
Dosya

Editörün görevleri ve dilemmaları

Genelde erdemleri ya da yararları değil de hataları ve yetersizlikleriyle gündeme gelen bir figür editör...

CEM ALPAN
Kritik

Zona: Ekrandan taşan bir kitap

Çağdaş İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden Geoff Dyer, Zona’da sinemanın büyük yönetmeni Andrey Tarkovski’nin başyapıtı Stalker’ı plan plan analiz ediyor

CEM ALPAN

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