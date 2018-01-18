DİĞER
Yaban Yaşam, bizi yeniden yerküreye dokunmaya çağırıyor. George Monbiot, bu muhteşem yaradılışın “olağan mucizelerine” dikkatimizi çekerek bu sonsuz devinimde etkin bir rol oynamamız gerektiğini hatırlatıyor
George Eliot’ın, iki kardeşin tabiatındaki farklılık ve –toplumsal rollere bağlı olarak– bunun yol açtığı çatışmayı resmedişi Yunan tragedyalarını andırır
Rosamund Bartlett’ın 2010 tarihli biyografisi Tolstoy: Bir Rus Hayatı, ölmeye direnen bu ak sakallı yaşlı devin –imkânsız bir şekilde tutkularından arınamamış bir bilgenin– izini sürüyor
Dostoyevski: Çağının Bir Yazarı, 19. yüzyıl Rus kültürü ve edebiyatı tarihini de içeren, yer yer felsefi derinlikleri olan bir metin...
Genelde erdemleri ya da yararları değil de hataları ve yetersizlikleriyle gündeme gelen bir figür editör...
Çağdaş İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden Geoff Dyer, Zona’da sinemanın büyük yönetmeni Andrey Tarkovski’nin başyapıtı Stalker’ı plan plan analiz ediyor
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