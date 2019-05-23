Lauren Elkin, dolaştığı, yaşadığı, yurt edindiği şehirlerle (özellikle de Paris!) ilgili, hem şehrin tipikliğini, daha çok kültür tarihine ilişkin derinliğini, yaşadıklarını dolayısıyla deneyimlerini-anılarını; hem de şehrin flanözlerini yazmışATİLLA BİRKİYE
Andrey Platonov, çoğunlukla metaforlar, imgelerle örülü bir metin sunuyor okura. Devrimin ilk yıllarındaki büyük altüst oluşu, yeni bir toplumun kuruluşu sırasındaki insanlık hâllerini, basit insanın şaşkınlık uyandıran akıl yürütmesini...ATİLLA BİRKİYE
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