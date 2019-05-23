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ATİLLA BİRKİYE

Kritik

“Külhanlarda, sarnıçlarda yatanlar!”

Necatigil’de “ev”, birçok şiirinde değil, ilk şiirlerinden başlayarak neredeyse tüm yazma serüveninde yer alır. Ev’in geçtiği açık, kapalı, örtülü, göndermeli son derece çok şiiri vardır.

ATİLLA BİRKİYE
Her Şey

Sabahattin Ali’nin verimi

Bilindiği gibi Sırça Köşk ilk basımını 1947’de yapıyor, aynı yıl kitaba adını veren “Sırça Köşk” hikâyesi bakanlar kurulu kararıyla yasaklanıyor

ATİLLA BİRKİYE
Kritik

Olcay evden çıkarken aynayı ihmâl etmiyor!

Acımasızlığın çarkında ezilen insanlar, özellikle Aysel gibi Döndü gibi kadınlar; nesnel gerçeklikte daha sonra çıkıp topluma dâhil olan ve adını “köşe dönücü” koyduklarımız

ATİLLA BİRKİYE
Kritik

Ali’nin babası ne zaman, kaç metre koşmuş?

Anlatı düzleminde, serüveni aktarırken, “birim zaman”a son derece önem veren bir yazar Sevgi Soysal...

ATİLLA BİRKİYE
Her Şey

Kavak, ayna, cop ve "birim zaman"*

Kavak yıkılmıştır ama özsuyu çekilmiş, kurumuş başka yıkılması gerekenler de acaba Mevlût'ün üstüne düşmeden yıkılabilecek mi?

ATİLLA BİRKİYE
Her Şey

İmge bahçesi, yürüyerek açtıkça açıyor...

Lauren Elkin, dolaştığı, yaşadığı, yurt edindiği şehirlerle (özellikle de Paris!) ilgili, hem şehrin tipikliğini, daha çok kültür tarihine ilişkin derinliğini, yaşadıklarını dolayısıyla deneyimlerini-anılarını; hem de şehrin flanözlerini yazmış

ATİLLA BİRKİYE
Her Şey

“Açılış” üzerine bir deneme

Selim İleri'nin geçtiğimiz ay yayınlanan Kumkuma adlı romanı “Silkindi” diye başlıyor... Anlatılan kişinin “Abdülhak Hâmid”, yâni “Şair-i Âzam” ya da yazarın tanımıyla “Ulu Şair" olduğunu öğreniyoruz

ATİLLA BİRKİYE
Her Şey

Federico García Lorca değil, “o fotoğraf”taki!

Göstergebilimden söz edeceğim hafta rastlantı bu ya, o fotoğraf yine dolaşmaya başladı. İnanılır gibi değildi, kimi yazarlar, gazeteciler, aydınlar falan beğeniyor, paylaşıyordu...

ATİLLA BİRKİYE
Her Şey

Yazarın büyük çâresizliği; bir babanın derin feryâdı!

Andrey Platonov, çoğunlukla metaforlar, imgelerle örülü bir metin sunuyor okura. Devrimin ilk yıllarındaki büyük altüst oluşu, yeni bir toplumun kuruluşu sırasındaki insanlık hâllerini, basit insanın şaşkınlık uyandıran akıl yürütmesini...

ATİLLA BİRKİYE
Her Şey

Anılar içinde, yazarların-şâirlerin “yeri-yurdu” 85 yaşındaki Varlık...

Kendimi hep Varlık'ın yazarı olarak gördüm. Her ne kadar Memet Fuat'ın yönettiği Yazko Edebiyat'ta “gerçek anlam”da yazarlığım başlamışsa da, yazarlığımın “şekillendiği” yer Varlık dergisidir

ATİLLA BİRKİYE
Her Şey

Şiirin italik hâli; ve de Saat 21-22 Şiirleri'ne dâir

Nâzım Hikmet söz konusuysa “tam”lığa ulaşmak olanaklı mı? Zor ama şu an bütün yapıtlarını basan yayınevinin çabası da bildiğimiz kadarıyla bu yönde...

ATİLLA BİRKİYE
Kritik

Körün taşı kelin başına denk gelmiş mi?

Elli yıllık çeviri emeğinin içinde onlarca edebiyat çevirisi var Üster'in; kuşkusuz ilk akla gelen Borges, Hašek, Orwell... Öte yandan gazetecidir, uzun yıllar Cumhuriyet gazetesinde yöneticilik yapmıştır

ATİLLA BİRKİYE

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