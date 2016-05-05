Yunus Nadi Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Cumhuriyet gazetesi tarafından 1946’dan bu yana verilen Yunus Nadi Ödülleri’ne değer görülen isimler belli oldu. Edebiyat Ana Dalı’nda roman, öykü ve şiir kategorilerinde verilen ödüle; Sema Kaygusuz, Yalçın Tosun, İnan Çetin ve Erdal Alova layık bulundu.

Yunus Nadi Ödülleri, "çağdaş uygarlığa giden yolun fikir, sanat, kültür, bilim yolu" olduğu inancıyla, bu alandaki çabaları desteklemek ve özendirmek amacıyla veriliyor. Ödülün kapsamı 1990'da genişletilmiş ve "Yunus Nadi Armağanı Yarışması" olan adı Yunus Nadi Ödülleri olarak değiştirilmişti.

Sema Kaygusuz, 2015’in Mayıs ayında raflardaki yerini alan Barbarın Kahkahası adlı romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülü’ne değer görüldü. Barbarın Kahkahası, bir motelde yaşananlar ve motel ahalisi arasındaki çatışmalar üzerinden ülkenin farklı bir alegorisini yapıyor.

Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü, Bir Nedene Sunuldum kitabıyla Yalçın Tosun ve Kureyş’in Kurtları kitabıyla İnan Çetin kazandı. Erdal Alova ise “Antik Çağ Anadolu’sundan ‘insan manzaraları’” sunduğu Birinci Çoğul Şarkı adlı kitabıyla şiir dalında Yunus Nadi Ödülü’ne değer görüldü.

Yunus Nadi Ödülleri’nin öykü kategorisi seçici kurulu Hikmet Altınkaynak, Sezer Ateş Ayvaz, Metin Celâl, Nursel Duruel ve Seval Şahin’den; roman kategorisi seçici kurulu Ahmet Cemal, Turhan Günay, Handan İnci, Güray Öz ve Yüksel Pazarkaya’dan; şiir kategorisi seçici kurulu ise Ataol Behramoğlu, Egemen Berköz, Muzaffer İlhan Erdost, Turgay Fişekçi ve Doğan Hızlan’dan oluşuyor.

Ödülün eski kazananları arasında Fakir Baykurt, Attilâ İlhan, Tarık Dursun K. Hasan Ali Toptaş, Şebnem İşigüzel, Necati Cumalı, Ahmet Altan, Murat Gülsoy, Yekta Kopan, Melisa Gürpınar, Sennur Sezer, Bora Abdo ve Gaye Boralıoğlu da bulunuyor. (K24)

Hande Öğüt’ün, Barbarın Kahkahası’nın Sema Kaygusuz edebiyatındaki yerini incelediği “Sanki bir şey eksik, bir şey fazla, bir şey çok fazla” başlıklı yazı için tıklayın.

Yalçın Tosun’un Bir Nedene Sunuldum üzerine K24’ün sorularını yanıtladığı “Gelip geçiyor işte öyküler de” başlıklı söyleşi için tıklayın.