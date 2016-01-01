Bu dünyadan bir Yiğit Okur geçti

1934 yılında Erzincan'da doğan Yiğit Okur orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı.



50'li yıllarda, Varlık, Yenilik, Mavi dergilerinde şiirleri yayımlandı; aynı dönemde, Ugo Betti, Jean Cocteau, Herman Wook, André Maurois'dan roman, oyun çevirileri yaptı; Yeni Sabah, Vatan gazetelerinde tiyatro eleştirileri yayımlandı.



Cep Tiyatrosu'nun kurucularından olan Okur, bir süre sahneye çıktı.



Hukuk öğrenimini sürdürmek için 1958'de Cenevre'ye giden Okur'un, birincilikle bitirdiği fakültede tamamladığı doktora tezi, Cenevre Üniversitesi Hukuk Ödülü'ne layık görüldü.



1965'te yurda dönen Okur, aile geleneğini sürdürerek avukatlığa başladı. Bu süreçte çeşitli gazete ve dergilerde, söyleşi ve mesleki makalelerle yetindi.



Yaklaşık kırk yıl süren sessizlikten sonra Yiğit Okur, Hulki Bey ve Arkadaşları adlı romanıyla yeniden yazın dünyasına döndü. O Zaman Kim Söyleyecek Şarkıları adlı öykü kitabıyla 2003 Haldun Taner Öykü Ödülü'nü ve Deniz Taşları romanıyla 2006 Yunus Nadi Roman Ödülü'nü aldı.

Yiğit Okur'un tüm kitapları Can Yayınları tarafından yayımlanıyor.

Yiğit Okur'un Özlem Karahan'a verdiği söyleşiyi okumak için tıklayın...