"Barış için söz istiyoruz"

Çocuk kitabı etrafında toplanmış, son aylarda çocuk hakları konusunda ciddi kaygılar taşıyanlar yayın emekçileri Türkçe, Kürtçe, Almanca ve İngilizce olarak bir bildiri yayımlayarak, imza kampanyası başlattı. "Okurlarımızın özgür, eşit, güvenli ve mutlu bir coğrafyada yaşamasının ivedi koşulları için "söz" istiyoruz" diyen bildirinin tamamını aşağıda yayınlıyoruz.

Bu kirli savaşı durdurun

Biz, çocuk kitabı etrafında toplanmış, son aylarda çocuk hakları konusunda ciddi kaygılar taşıyan yayın emekçileri olarak; okurlarımızın özgür, eşit, güvenli ve mutlu bir coğrafyada yaşamasının ivedi koşulları için SÖZ istiyoruz.

Bir dağın, bir ovanın, var olan bir anadilin, bir geleneğin yıllarca yok sayılmasını izledik, şimdi ev ev yok edilmesine acıyla tanık oluyoruz ve buna rızamız olmadığını dile getiriyoruz.

Koca bir bölgenin olağanüstü hal ve benzeri kısıtlamalarla bir savaş cephesi haline getirilmesinden, çocuklarımızın bu cephenin ortasında kalmasından derin kaygı duyuyoruz. Şehirlerin, mimari mirasların, kutsal mekânların, kütüphanelerin ve derelerin, ağaçların, çocuk parklarının zarar görmesini istemiyoruz.

Ailesi, evi, yurdu, başka insanlara besleyeceği güven ve kardeşlik hissi elinden alınan, çocuk olma hakkı tanınmayan tüm çocuklar adına kaygı duyuyoruz. Çocukların öldürülmesinin normalleşmesi, insan hakları ihlallerinin günlük yaşamın “doğal” bir parçası haline gelmesinden endişe ediyoruz.

Gece yarısı çıkan yasalara, şafak operasyonlarına, sokağa çıkma yasaklarına, gazetecilerin hapse atılmasına, kitapların toplatılmasına onayımız olmadığını, tüm bunların evrensel insan haklarına aykırı olduğunu bildiriyoruz.

Çocuk haklarının temelinde anne diliyle büyümek, kendi halkıyla mutlu ve özgür yaşamak esastır. Biz, çocuk kitabı etrafında toplanan yayın emekçileri biliyoruz ki, Kürt halkı, Kürt anadili vardır. Aynı ülkenin eşit iki halkı olarak, silahlarla değil, Kürtçe ve Türkçe çocuk kitaplarıyla, ortak bir hayatın özlemini çekiyoruz.

Bugüne kadar kitapla ve edebiyatla çocuklarımıza, çeşitliliğin güzelliğini, eşitliğin, adaletin, vicdanın önemini, herkesin kendi kimliğine sahip çıkma hakkı olduğunu, sorunları şiddete başvurmadan çözmenin erdemini anlatmaya çalıştık. Bugün devlet eliyle yalancı çıkarılmak istemiyoruz. Çocuklarımıza herkesin eşit olduğu, özgür ve adil bir dünya vaat ettik. Bu vaadimiz için mücadeleye hazırız.

Bu kirli savaşı durdurun! Silahlar sussun! Barışın yolu açılsın…

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