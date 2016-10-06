“Kanımca edebiyat, tarihi kafa karışıklıklarından kurtarır. Bunu, boş alanları doldurmak gibi kısmen yüzeysel bir şekilde yapabilir. Ama aynı zamanda çok daha derinden de etki edebilir: günlük hayatımızda, gerçek hayatımızda tecrübe etmediğimiz dengeyi ve ritmi (bize) temin edebilir... Tarihin içinde olan roman, aynı zamanda -düzelterek, düzenleyerek ve belki de hepsinden önemlisi başka herhangi bir yerde karşımıza çıkmayan ritimleri ve simetrileri bularak- tarihin dışında da etkin olabilir.”