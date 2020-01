Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü'nün sahibi Akhil Sharma

Akhil Sharma, otobiyografik romanı Aile Hayatı ile Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. Sharma, aynı zamanda 100 bin Euro tutarındaki para ödülünün de sahibi oldu.

Dublin Kent Konseyi tarafından düzenlenen Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü, İngilizce yayımlanan tek bir romana verilen en büyük para ödülü olma özelliğini taşıyor. Hem yazarları hem de çevirmenleri onurlandırmasıyla da öne çıkan ödülün adayları, dünyanın dört bir yanındaki halk kütüphanelerinin önerdiği isimler arasından seçiliyor.

Bu yıl 43 ülkedeki 118 halk kütüphanesi, 160 romanı ödüle aday göstermişti. Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü'nün kısa listesinde A Brief History of Seven Killings romanıyla Man Booker Ödüllü'ne değer görülen Marlon James, Pulitzer Ödüllü Marilynne Robinson, Dave Eggers, Jenny Erpenbeck ve Javier Cercas da bulunuyordu.

Delhi'de dünyaya gelen ve sekiz yaşında ailesiyle ABD'ye göç eden Akhil Sharma, hâlen New York'ta yaşıyor ve Rutgers University'de yaratıcı yazarlık ve İngilizce dersleri veriyor. Türkiye'de Ergin Kaptan'ın çevirisiyle April Yayıncılık tarafından yayımlanan Aile Hayatı, Sharma'nın kendi hayat hikâyesini anlatıyor. Roman, abisinin başından geçen trajik kaza sonucunda anne babasının sorunları arasına sıkışmış küçük bir çocuğun, hayatı ve dostluğu keşfedişinin hikâyesi olarak da okunabilir.

Akhil Sharma ödülle ilgili olarak, “Saygı duyduğum insanlar tarafından takdir edilmek çok tuhaf bir şey” dedi.

İlk kitabı An Obedient Father ile Hemingway Vakfı/Pen Ödülü'ne değer görülen Sharma, Aile Hayatı romanıyla daha önce Folio Ödülü'nü kazanmıştı. Roman ayrıca 2015'te New York Times tarafından hazırlanan “Yılın En İyi 10 Kitabı” seçkisinde de yer almıştı.

1994'ten bu yana verilen Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü'nün eski kazananları arasında Javier Marías, Herta Müller, Michel Houellebecq, Colm Tóibín, Rawi Hage, Jim Crace ve Orhan Pamuk da bulunuyor. (K24)