Amerikan rüyasının çöküşü

BÜLENT ARMAĞAN

İlk kitabı An Obedient Father ile Hemingway Foundation/Pen ödülünü kazanan Akhil Sharma, on üç yıl süren yazma macerasının sonunda tamamladığı kitabı Aile Hayatı ile, Folio Ödülü’nün sahibi oldu.

Aile Hayatı Sharma’nın kendi hayat hikâyesi. Her ne kadar bir anı kitabı değil roman olsa da, kitap Sharma’nın ailesinin yaşadıklarını anlatıyor. Sharma bir anı kitabı değil roman yazmasının sebebini ise, hem sıkıcı ayrıntıları anlatmak zorunda kalmamak, hem de yıllar önce yaşanan olayları hatırlamaması olarak açıklıyor.

Kitapta abisi bir havuza dalan ve beyin hasarı geçiren Ajay karakteri, Sharma’nın kendisi. Kitap, henüz girişindeki ithaf yazısıyla –zavallı abim Anup Sharma’ya kısmı- bizi içine almayı başarıyor. Ortada beyin hasarı geçiren bir abi ve onun hikâyesini anlatan bir kitap var. Kitaptaki karakterler Ajay ve abisi Birju, anne babalarıyla Hindistan’dan Amerika’ya göç ederler. Amerika’daki bolluğu Hindistan’da göremeyen iki kardeş, bu ülkeye hayran kalırlar. Kendi kendine açılan kapılar, asansörler, Hindistan’da kağıt toplayıcılarının onlarca para sayacağı rengarenk kağıtlar, oyuncaklar kardeşlerin elinin altındadır. Birju, iyi bir fen lisesini kazanır. Artık hayat çok daha kolaydır. Ta ki Birju’nun başına bir felaket gelene kadar.

Birju, ailenin büyük oğlu, yüzmeyi seven bir çocuktur. Bir gün yüzmek için gittiği havuza balıklama atlar ve kafasını havuzun dibine çarpar. Üç dakika havuzun içinde kaldığı için oksijensizlikten beyin hasarı geçirir. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Bu trajik kazadan sonra, ailenin hayatındaki iyi her şey yok olmuyor tabii. Ama ortada beyin hasarı geçirmiş bir abi olunca, tüm aile hayatını o abiye göre düzenlemek zorunda kalıyor. Küçük kardeş Ajay’ın hayatı artık abisinin yatağı başında ödev yapmakla geçiyor mesela, anne baba yatalak çocuklarına destek olmak için günlerini yatağın yanı başında geçiriyorlar. Baba bununla baş etmekte zorlanıp kendisini alkole vuruyor. Anne çocuğunun yatağının başında yıllar geçiriyor. Üç dakika içinde, bir ailenin hayatı ne kadar değişebilirse, o kadar değişiyor.

Kitap bir çocuğun gözünden anlatıldığı için her ne kadar trajik de olsa, bu trajedi naif ve tatlı bir dille sunuluyor okura. Abisi ölen bir çocuğun, yapacak hiçbir şeyi olmadığı için, anne babasından saklanarak bir süper kahramana dua edişini okuyoruz kitapta. Gidecek başka bir yeri olmadığı için, abisinin yatağının yanı başında hayatı çözmeye çalışan bir çocuğun hikâyesi Aile Hayatı. Abisinin başından geçen trajik kaza ile anne babasının arasındaki sorunlar arasına sıkışmış küçük bir çocuğun, hayatı, aşkı, arkadaşlığı ve dostluğu keşfedişinin hikâyesi Aile Hayatı. Bir yönüyle Amerikan rüyasının çöküşü, ama sonunda, Sharma’nın yazar olup Folio Ödülü’nü almayı başardığını düşünürsek, yıkıntıların içinden yeniden doğmanın da öyküsü.