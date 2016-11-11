Yayınevleri fuara hazır

Bu yıl 12 - 20 Kasım tarihleri arasında "Felsefe ve İnsan" temasıyla gerçekleşecek olan İstanbul Kitap Fuarı yine binlerce kitabı okuruyla buluşturacak. Kitap fuarı bu yıl sansürlerin, kapatılan gazete/dergilerin ve tutuklu yazar/gazetecelerin gölgesinde başlayacak olsa da, yayınevleri okurlar için hazırlıklarını tamamladılar ve yeni çıkanlarla, imza ve söyleşilerle fuarın 35. yılı için hazırlar. İşte o kitaplar...

Yapı Kredi Yayınları

Birçok yayınevi gibi bizim de fuar için hazırladığımız birçok etkinlik ve imza günü var. Haliyle bu etkinlikleri ve imza günlerini düzenlemek önemli bir zamanımızı alıyor. A’dan Z’ye her detayı düşünmemiz ve işlerin aksamadan ilerlemesi için titiz bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Büyük bir standımız olduğu için stant görevlisi ihtiyacımız da aynı oranda çok oluyor. Bu görevlilerin eğitimi ise bizim önceliklerimiz arasında ilk sıralarda. YKY standında çalışacaklar Yapı Kredi Yayınları kitaplarını tanımak, fuar kuralları ve fuar alanındaki görevleri vb. gibi konularda detaylı bir eğitimden geçiyor.

Fuarda en çok öne çıkacağını düşündüğümüz kitabımız: Harry Potter ve Lanetli Çocuk. Harry Potter ve Lanetli Çocuk, J.K. Rowling, John Tiffany ve Jack Thorne’a ait yeni bir özgün hikâyeden yola çıkarak Jack Thorne’un yazdığı yeni bir oyun. Bu oyun sadece sekizinci Harry Potter hikâyesi değil, aynı zamanda tescilli olarak sahneye koyulan ilk Harry Potter hikâyesi aynı zamanda.

Fuarda yeni çıkan başka bir Harry Potter kitabımız daha var: Jim Kay’in çizimleriyle Harry Potter ve Sırlar Odası kitabı ilk defa bu fuarda Türk okuyucusuyla buluşacak. Bu kitap için fuarda bir çekiliş de yapacağız. Çekilişte 10 Harry Potter hayranına ücretsiz bu kitabı hediye edeceğiz.

Siren Yayınları

Geçen yıl Ankara Katliamı'nın hemen akabindeydi fuar; bu sene de maalesef tutuklu yazarların, gazetecilerin ve milletvekillerinin gölgesinde yapılacak. Demokrasi ve barış talebimizle, elbette ki kitaplarımızın başında, orada olacağız.

Bu yıl fuarda öne çıkacak olan kitabımız, Tim O'Brien imzalı Taşıdıkları Şeyler olacak. Yeni kapağı ve edisyonu, Avi Pardo'nun yetkin çevirisiyle Taşıdıkları Şeyler, savaş karşıtı mesajını bangır bangır haykıran, kültleşmiş bir metin ama zor zamanlarda yaşamaya, anımsamaya ve hikaye anlatmanın gücüne dair de söyleyecek çok şeyi var. Tim O'Brien'ın Taşıdıkları Şeyler'i, savaş iştahı duyanları derinden etkileyecek gerçekleri, kurgusal bir çerçevede aktarıyor. Bir diğer fuar kitabımız, Dave Eggers'ın büyük ses getiren Çember'i: Çember, sosyal medya ile içli dışlı yaşamlarımızın altında gizlenen karanlıkları son derece etkileyici ve sürükleyici bir dille anlatan ve tüm dünyada çığır açmış bir roman; fuarda da göreceği ilgi büyük olacaktır.

Bugün, internet aracılığıyla kitaplara indirimli olarak ulaşmak için pek çok seçenek mevcut - fuarın bizim için önemi okurumuzla yüz yüze gelmek, ticari bir girişimin ötesinde kendimizi ve kitaplarımızı tanıtabilmekte yatıyor esasında; sanıyorum ki bu, okur için de böyle olmalı. Bu doğrultuda, onca yolu teperek fuara gelen okura avantajlı fiyatlarla çeşitli setler edinme fırsatı sunacağız okurlarımıza: Ölmeden Önce Okumanız Gereken 1001 Kitap'tan Beşi, Toplu Eserleri Woody Allen Seti ve Etgar Keret'e Dair Her Şey seti. Setlerimiz, geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi gördü, bu sene de ses getireceklerini düşünüyorum.

Bu yıl yayımlanan kitaplarımızdan Valeria Luiselli'nin eleştirmenlerden ve oyuncaklı metinlere meraklı edebiyat okurundan tam not alan Kalabalıkta Yüzler'inin ve Etgar Keret sevenleri mutlu edecek Domuzu Kırmak'ın ilgi görecekleri kanısındayım. Bunların yanı sıra, Jonathan Safran Foer, Joshua Ferris, Colson Whitehead, David Foster Wallace, Muriel Spark, Henry Miller gibi çağdaş yazına damgasını vurmuş isimlerin metinleriyle tanışmak isteyen okurlar, Salon 2, 207 A'da yer alan standımıza muhakkak uğrayacaktır.

Şahsen, kitapları tüketim nesnesi olarak sunmaktan ziyade kültürel bir zenginlik zemini içinde değerlendirmeye olanak tanıyacak bir fuar ortamı umut ediyorum.

Metis Kitap

Öncelikle bu yıl sonbaharda yayımladığımız kitapların fuarda ilgi göreceğini umuyoruz: Edebiyat alanında, okurlarımızın sabırsızlıkla beklediği Mary D. Russell’ın romanı Tanrının Çocukları, Türker Armaner’in romanı Hüküm, Murathan Mungan’dan Küre ve Aşk İçin Ne Yazdıysam; edebiyat dışındaysa E. Roudinesco’dan Kendi Çağından Bizim Çağımıza Sigmund Freud, E. Balibar’dan Eşitliközgürlük, keza Jacques Bidet’den Foucault’yu Marx’la Okumak, yeni baskısını yaptığımız Oscar Wilde’dan Sosyalizm ve İnsan Ruhu bunlar arasında yer alıyor.

Fuara yetiştirmek için özel olarak gayret gösterdiğimiz kitaplar da var: Örneğin “Küçük Filozoflar” dizimizden Yan Marchand’ın yazdığı ve Donatien Mary’nin resimlediği Heraklitos’un Gizemleri çıkacak. Bir bütün olarak bu dizimizin fuarda yine ilgi göreceğini tahmin ediyoruz. Bu arada çok sevilen ajandalarımızın Ajanda 2017: Hiçbir Yerden adını verdiğimiz yenisi de fuarda hazır olacak. Sezen Aksu’dan Eksik Şiir İkinci Kitap ve Tim Parks’tan Ben Buradan Okuyorum: Kitapların Değişen Dünyası fuarda okurla buluşacak.

Ayrıca 12 Kasım Cumartesi günü Dünyaya Kafa Tutan Köy başlıklı kitabımızın yazarı Dan Hancox ile Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun katılacağı bir söyleşi, 19 Kasım Cumartesi ise Murathan Mungan’ın “Geleceği Kitaplardan Okumak” başlıklı söyleşisi olacak.

ON8 Kitap

Edebiyatta gence ve gençliğe ilişkin konu ve kurgulara yer veren ON8, bu yıl fuara özel romanlarla giriyor. Çağdaş edebiyatımızın dikkati çeken isimlerinden Neslihan Acu’nun liseli karakterlerini yoksulluk ve yoksunluk sınırlarında dolaştırdığı ilk gençlik romanı Z Yalnızlığı; gazeteci, yazar Sibel Oral’ın gençlerin yalnızlıkları içinde kendilerini arama öyküleriyle şifrelenmiş, ses getiren gençlik romanı Beni Beklerken ve çağdaş İspanyol edebiyatının tanınmış yazarlarından Jordi Sierra i Fabra’nın gençlik aşklarındaki cinsiyetçi baskıya değinen Oysa Aşk (Desnuda) adlı gençlik romanı, ON8 standının çiçeği burnunda kitapları olacak. Oral ve Acu’nun yanı sıra, Müge İplikçi, Mine Soysal, Sevgi Saygı ve İrem Uşar da, kitaplarını ON8 okurları için imzalayacaklar.

Ayrıca, 13 Kasım Pazar günü, Heybeliada Salonu’nda Müge İplikçi ile ON8 Blog yazarı ve çevirmen Kutlukhan Kutlu, Edebiyatın Zaman Makinesinde Büyük Fikirler başlıklı söyleşide felsefe ve fantastik edebiyat birlikteliğini konuşacaklar. Dahası, haftalık öykü ya da düşünce yazıları kaleme alan ON8 Blog yazarlarından Sevin Okyay, Neslihan Önderoğlu, Kutlukhan Kutlu ve Halil Türkden, hafta sonları ON8 standında okurlarıyla buluşacaklar.

Sel Yayıncılık

Daha önce ilan ettiğimiz üzere James Joyce’un büyük eseri Finnegans Wake, Fuat Sevimay çevirisi ve Finnegan Uyanması adıyla ilk kez 35. Tüyap İstanbul Kitap Fuarı’nda okurla buluşacak. Bülent Doğan editörlüğünde, Işık Ergüden ve Enis Batur’un katkılarıyla hazırlanan Finnegan Uyanması ciltli özel baskısı ve metne dair kılavuzuyla ilk kez tam metin olarak Türkçe'de. Bugüne dek yalnızca altı dile çevrilebilen Finnegan Uyanması’nı dilimize ilk kez tam metin olarak kazandırdığımız için kıvançlıyız.

Fuarda okurla buluşacak yeni kitaplarımız ise aşağıdaki gibi; Kent Deneyimi, David Harvey: İlk kez Türkçe'de. Gustave Flaubert'ten Doğu'ya Yolculuk: Tam metniyle ilk kez Türkçe'de. Dali'den Karakurbağasına Bazı Düşünceler , George Orwell: Daha önce Kitaplar ve Sigaralar, Faşizm Kehanetleri adlarıyla derledeğimiz denemelerin devamını Türkçede ilk kez yayınlamaya devam ediyoruz. Ölümsüz Z, Vasilis Vasilikos: Yayınlanışının 50. yılında bu kez Yunanca aslından çevirisiyle okurla buluşuyor. Hüseyin Kıran'dan Dağ Yolunda Karanlık Birikiyor ise bir başka yeni kitabımız.

Geceyarısı Kitapları’ndan: Honore de Balzac'tan Modern Uyarıcıları Kullanma Kılavuzu, Charles Baudelaire'den Şaraba ve Esrara Dair, Miguel de Unamuno'dan Aziz Manuel, Marquis de Sade'den Cumhuriyetçi Olmak İstiyorsanız Biraz Daha Cesaret kitapları da fuarda okurla buluşacak.

April Yayıncılık

İstanbul Kitap Fuarı'na bu sene yerli ve yabancı yazarlarımızın yeni kitaplarıyla, listemizde yer alan kitaplarımızın yeni baskılarıyla hazırlandık.

Amerikalı yazar David Walton imzalı Süperpoze, güvendiğimiz, üzerinde severek çalıştığımız romanlarımızdan oldu. Bir kuantum romanı alt başlığını taşıyan Süperpoze, paralel evrene, aynı anda birden çok yerde olmaya, kurgunun ve bilimin sınırlarına dair güçlü bir kitap. Özgür iradeye, kadere ve tesadüflere dair sıkı bir roman Süperpoze.

OT ve Afili Filintalar yazarı Afşin Kum'un ilk romanı Sıcak Kafa fuarın parlak kitaplarından. Dünyayı pençesine almış bir delilik salgını... Konuşma yoluyla, zihinden zihne bulaşarak yayılan bir hastalık...Yıkılmanın eşiğine gelmiş uygarlık... Başrolde ise vaktiyle bu amansız hastalık üzerine çalışmış eski dilbilimci Murat Siyavuş var. Arka kapak metninde de söylediğimiz gibi, Afşin Kum'un ilk romanı; akıl, dil, uygarlık, hayatın doğası ve boşlukta anlam arayışımız üzerine çarpıcı bir düşünce deneyi. Sıcak Kafa'nın editörlüğünü Alper Canıgüz'ün üstlendiğini ekleyeyim.

Özgür Mumcu'nun ilk romanı Barış Makinesi de yine fuarın gözdelerinden. Yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gören, henüz üçüncü ayında Random House Germany tarafından Almanca hakları alınan, kısa süre içerisinde İspanya'da da okurla buluşacak olan Barış Makinesi güvendiğimiz kitaplarımızdan. Sorumuz ise belli: İnsanlık tarihinin en büyük icadı çalışacak mı?

Saygın Ersin'in bir lezzet pirinin peşinde Osmanlı tarihinin izini sürdüğü Pir-i Lezzet keyifli bir gastronomi ve tarih okuması sunuyor. Sinem Sal'ın öykü kitabı Dank ve Melida Tüzünoğlu'nun Cimri Cömert'i de yeni bir edebiyat deneyimi peşindeki okurların ilgisini çekecek.

Han Kang'ın Vejetaryen'i de okurlarıyla fuarda buluşacak. Uluslararası Man Booker Ödülü'ne layık görülen roman, son yıllarda yazılan en önemli eserler arasında gösteriliyor. Korece aslından Türkçeye kazandırdığımız roman bir kadının vejetaryen olma kararı sonrası yaşadıklarının ışığında birçok toplumsal gerçeği aydınlatıyor.

Kurt Vonnegut serisi, Zaytung almanaklar ve yeni baskılarıyla April klasikleri standımızda olacak. Son olarak fuarın ikinci haftası, Cumartesi günü, Nihat Genç, Saygın Ersin, Afşin Kum, Sinem Sal ve Özgür Mumcu, saat 14:00'te kitaplarını imzalıyor olacak. 2. salona okurlarımızı bekliyoruz.

İletişim Yayınları

İletişim Yayınları olarak uzun yıllardır fuarlara katılıyoruz ve orada okurlarla yüz yüze gelmeyi çok önemsiyoruz. Bu anlamda fuarlara hazırlanırken okurları heyecanlandıracağını düşündüğümüz yenilikler yapmaya çalışıyoruz, ama bir yandan da devam ettirdiğimiz "geleneklerimiz" var, örneğin okurların, standa gelip bir kitapla ilgili bilgi almak istediğinde editörlerle buluşabilmesinin, direkt olarak yayınevinden insanlara soru sorup cevap alabilmesinin, eleştirilerini ve önerilerini iletebilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda kitaplarımızı hazırlamakla birlikte, yayınevi olarak kendimizi de orada bulunmaya hazırlıyoruz.

Bu sene fuara gelenler çok sevilen bazı kitapların yeni versiyonlarını görecekler. Örneğin Behzat Ç. 10. Yıl Özel Baskı fuarda ilk kez satışa çıkacak, sert kapaklı yeni edisyon olarak hazırlandı. Mahir Ünsal Eriş'in Olduğu Kadar Güzeldik kitabında yer alan ve çok sevilen öyküsü Benim Adım Feridun ise şimdi Murat Başol'un illüstrasyonlarıyla hazırlandı, "çizgili öykü" formatında yeni bir kitap olarak çıkıyor. Atilla Atalay ise yıllar sonra yeni kitabıyla karşımızda, Yavaş Tren. Bildiğimiz, özlediğimiz Atilla Atalay öykülerinin en yenileri, Sıdıka'dan Sıkılhan'a sevdiğimiz karakterlerin yeni maceraları...

Araştırma kitaplarına gelince, İsmail Saymaz'ın yeni kitabı da ilk kez fuarda çıkacak, ismi Fıtrat: İş Kazası Değil, Cinayet. Türkiye'de işverenlerin umursamazlığı ve tedbirsizlikleri sonucu artan ve adına "iş kazası" denen olayların aslında birer cinayet olduğunu anlatıyor İsmail Saymaz, kitapta Soma, Torunlar İnşaat gibi bilinen örneklerin yanında bu kadar duyulmamış birçok örnek daha var; bu anlamda bu sorunun aslında ne kadar yaygın olduğuna dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Bir diğer öne çıkan araştırma kitabı Burçin Gerçek'in Akıntıya Karşı: Ermeni Soykırımında Emirlere Karşı Gelenler, Kurtaranlar, Direnenler adlı çalışması... Kitabın alt başlığının da açıkladığı gibi, vicdana aykırı emirlere karşı gelmekten çekinmemiş, zulme uğrayanlara el vermişlerin tarihi kitabın konusunu oluşturuyor.

Can Yayınları

Yazarlarımızdan Ilija Trojanow söyleşi için fuarda olacak. Kendisinin İktidar ve Direniş adlı kitabı da fuarda okurla buluşacak. ​

Ayrıca yayınevimiz yazarları ile birlikte​ dikkat çekici birçok söyleşi düzenliyoruz. 12 Kasım Cumartesi, Edebiyatımızda Halide Edip adlı söyleşinin moderatörlüğünü Seval Şahin üstleniyor. 13 Kasım Pazar günü ​ise küçük İskender ve​ Asuman Susam'ın konuşmacı olduğu Yol/cu/luk adlı söyleşi gerçekleşecek. Zor Zamanlarda Yazmak ise Yekta Kopan'ın konuşmacı olduğu güncel bir ​söyleşi olarak 19 Kasım'da gerçekleşecek.

Söyleşiler ve imza günlerinin yanı sıra aralarında Hermann Hesse'nin Siddhartha'sı, Ferzan Özpetek'ten İstanbul Kırmızısı ve Dostoyevski klasiği Suç ve Ceza'nın da olduğu on yeni mini kitap da fuarda okurla buluşacak. (K24)