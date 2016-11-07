Yazarlar kültürel fon kesintilerine karşı sokağa çıktı

İngiltere’de David Cameron’un 2010 yılında başbakan seçilmesinin ardından kütüphane, müze ve galerilere verilen kültürel fonlar her yıl daha da azaltıldı. Fon kısıntıları sonucunda son beş yılda İngiltere genelinde, özellikle personel yetersizliğinden, 340 kütüphanenin kapatıldığı biliniyor.

Kütüphane, müze ve galerilerin yeterli fonları alamaması ve kapatılan kütüphaneler için sokağa çıkan 2500’den fazla kişinin arasına ünlü yazarlar da katıldı. İngiltere’nin üç büyük sendikası, Unite, Unison ve Public and Commercial Services tarafından yapılan çağrı ile gerçekleşen eylemlerin fonlarda iyileştirmeler yapılmadığı sürece devam edeceği söyleniyor.

BBC’nin yaptığı araştırmaya göre 2010 yılından bu yana kütüphane çalışanlarının çeyreği, yani toplamda 8 bin kişi, işini kaybetti.

İngiltere’nin en büyük çocuk edebiyatı ödülü Children's Laureate’in 2007-2009 yılları kazananı Michael Rosen, protestoya katılma nedeniyle ilgili, “Hangi ikiyüzlü hükümet bilgi, ilim ve eğlenceye ulaşmak isteyen insanları bundan mahrum bırakır,” dedi.

Kütüphane fonlarının azaltılması konusu uzun zamandır İngiltereli yazarların gündemindeydi. Ünlü bilim kurgu yazarı Neil Gaiman, 2013 yılında yaptığı bir konuşmada hükümet yetkililerini şu sözlerle uyarmıştı: “Kütüphaneleri kapatarak para kazanmaya çalışmak kelimenin tam anlamıyla bugün ödeyebilmek için gelecekten çalmak anlamına geliyor. Açık olması gereken kapılar kapatılıyor.”

Türkçede de, çocuklara evrim teorisini anlatmayı hedefleyen Charles Darwin kitabı ile bilinen Alan Gibbons da yürüyüşü organize eden yazarlar arasındaydı. Kütüphanelerin özellikle etrafta sosyalleşmek için başka bir yer yoksa insanların hayatını kurtarabileceğini söyleyen yazar, “Kütüphaneleri kapatan bir hükümet okuryazar bir nesil beklentisinden de söz edemez,” sözleriyle hükümetin kültürel fonlardan çalma politikasını eleştirdi.