Nobel Ödüllü yazar Wole Soyinka: Trump kazanırsa Amerika’yı terk ederim

Nijeryalı yazar ve şair Wole Soyinka, 1986 yılında aldığı ödül ile Nobelli ilk Güney Afrikalı yazar oldu ve Nobel konuşmasını Nelson Mandela’ya adadı. 82 yaşındaki yazar özellikle 90’lı yıllarda Nijerya’daki askeri yönetim ve darbeler süresince o kadar aktif bir politika yürüttü ki idam cezası ile yüz yüze geldi ve bir süreliğine ülkesini terk etmek zorunda kaldı. 1997-2000 yılları arasında Uluslararası Yazarlar Parlamentosu başkanlığı da yapan yazar, tiyatro oyunlarından, şiire, deneme ve romana kadar birçok alanda onlarca eser verdi.

Wole Soyinka, Trump’ın başkan seçilme ihtimaline karşı şu sözleri söyledi: “Donald Trump başkan seçildiği gün, yeşil kartımı kendi ellerimle parçalara ayıracağım ve beni Amerika’da tekrar göremeyeceksiniz. Nasıl bir zihniyet herkesi dışarı iter? Bugün geçmişteki global suçları ile yüzleşmeye çalışan bir insanlık olması gerekirken tekrar pişman olacağımız şeylerin olmasına izin vermeyi çok tehlikeli buluyorum.”

Harward ve Yale gibi üniversitelerde de edebiyat dersleri veren Soyinka, Oxford Üniversitesi öğrencilerine verdiği seminerde Amerika’daki politik durum, Brexit ve Bob Dylan gibi güncel konulara yaptığı yorumlar ile edebiyat dünyasının gündemine girdi ve sadece bir yazar değil ömür boyu bir aktivist ve muhalif de olmanın ne anlama geldiğini bir kez daha gösterdi.

İngiltere’nin avrupa Birliği üyeliğinden ayrılması üzerine gelen sorulara ise, “Avrupa’da olan hiçbir şey artık bizi şaşırtmamalı. Enoch Powell’ın haydutlarına siyahileri ülkenin dışına itmeleri için emir verdiğini de gördük biz. Bu hep olagelen bir kavga, bir ülkenin kendisini olabilecek en yüce ve asil ırk olarak görmesi hastalığı. Bu nerede ve ne zaman olursa buna ‘hayır’ demek siz gençlerin görevi,” cevabını verdi.

Soyinka, Bob Dylan’ın Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmesi üzerine ise “Ben de oyunlarım için bir sürü şarkı yazdım ama kimse beni Grammy’ye aday göstermedi,” sözleriyle genç öğrencileri güldürmeyi başardı.