YÜCEL KAYIRAN

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Galata Rum Okulu, Necla Rüzgar'ın Çok Kalpli Varlık isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Deniz Artun küratörlüğünde kurulan sergi, 30 Eylül'e kadar izlenebilecek
Poetik başlangıç, kendisinden sonra ortaya çıkanı, gerek imgesel, gerek tematik ve gerekse nedensellik bakımından kendi içinde taşıyan moment demektir. Modern Türk şiirinde kışı ve onun hallerini Tevfik Fikret keşfetmiştir...
Turhan Günay, benim de şair ve yazarlığımın oluşum sürecinin en önemli editörlerinden biri olmuştur; tıpkı kuşağımın diğer şair ve yazarlarının, yazarlık ve şairliklerinin oluşum süreçlerinin nasıl harcı olmuş ise. Turhan Günay, bizim ağabeyimizdir
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