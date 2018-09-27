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YÜCEL KAYIRAN

Her Şey

Necla Rüzgar'ın sanatının oluşumu

Galata Rum Okulu, Necla Rüzgar'ın Çok Kalpli Varlık isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Deniz Artun küratörlüğünde kurulan sergi, 30 Eylül'e kadar izlenebilecek

YÜCEL KAYIRAN
Dosya

Modern Türk şiirinde kışın keşfi

Poetik başlangıç, kendisinden sonra ortaya çıkanı, gerek imgesel, gerek tematik ve gerekse nedensellik bakımından kendi içinde taşıyan moment demektir. Modern Türk şiirinde kışı ve onun hallerini Tevfik Fikret keşfetmiştir...

YÜCEL KAYIRAN
Her Şey

Turhan Günay için...

Turhan Günay, benim de şair ve yazarlığımın oluşum sürecinin en önemli editörlerinden biri olmuştur; tıpkı kuşağımın diğer şair ve yazarlarının, yazarlık ve şairliklerinin oluşum süreçlerinin nasıl harcı olmuş ise. Turhan Günay, bizim ağabeyimizdir

YÜCEL KAYIRAN

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