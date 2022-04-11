Yazar, fotoğrafçı ve ödüllü belgesel filmci Yevgenia Belorusets'in Ukrayna'da savaş başladığında tutmaya başladığı günce, dünyadaki pek çok yayın organıyla birlikte K24'te günü gününe yayımlanıyor. Savaşın bir şehre ve şehir sakinlerinin gündelik hayatına yaptıklarını sade gözlemlerle aktaran bu güncelerin tüm arşivine buradan ulaşabilirsiniz...YEVGENİA BELORUSETS
"Bence herkesin savaş hakkında düşünüp konuşmaya hakkı var. Bu bizim ortak acımız, insanlığın ortak acısı. Olanlardan, bir bakıma bütün dünya sorumlu. Şiddet eylemi bu – kan dökmek, gaddarlık ve soykırım. Dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir kişi bununla kendi arasında bir bağ kurabilmeli."YEVGENİA BELORUSETS
Yazar, fotoğrafçı ve ödüllü belgesel filmci Yevgenia Belorusets'in Kiev'den yazdığı mektuplar, günü gününe tutulmuş bir kroniğini oluşturuyor. Savaşın yıkıcılığını ve gündelik hayatı sarsan yanlarını ortaya koyan bu mektupları her gün yayımlamayı sürdüreceğiz.YEVGENİA BELORUSETS