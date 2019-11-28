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YASEMİN ÇONGAR

Söyleşi

“Başkalarının ne yaptığı hakkında atıp tutmak yerine, çenenizi kapatın ve yazın!”

Colson Whitehead’le ırkçılığa odaklanan romanlarını, dünyamızın hâllerini, yazarın sorumluluğunu, içimizdeki kötülüğü, değişen dil tercihlerini, sürü zihniyetinden korunmanın yollarını, zombileri, Toni Morrison’ı, Peter Handke’yi ve başka birkaç şeyi daha konuştuk

YASEMİN ÇONGAR
Editörden

K24 değişiyor!

İyi yaptığımız şeylerden vazgeçmeme, eksiklerimizi giderme ve bugüne dek yapamadıklarımızı yapmayı deneme kararlılığıyla yola devam ediyoruz

YASEMİN ÇONGAR
English

Among her selves

Mary Oliver who died last week was once described by the New York Times as “far and away, this country's best-selling poet.” One reason for that might be the unmistakable influence on her poetry of two pillars of American thought—Ralph Waldo Emerson and William James

YASEMİN ÇONGAR
Dosya

"Baba, biz savaşı kaybettik!"

Post-Sovyet edebiyatın en güçlü yazarlarından, son yüzyılın Rus halkının sırtına bindirdiği yükü en iyi anlatanlardan biri olan Mihail Şişkin’i okurken...

YASEMİN ÇONGAR
Dosya

“Gemidense buzdağımız olsun isterdik’’

Ayrılması imkânsız iki arkadaş, kavuşması imkânsız iki âşık, iki büyük şair Elizabeth Bishop ve Robert Lowell aralarındaki benzersiz ilişkiyi otuz yıl boyunca mektuplaşarak sürdürmüşlerdi

YASEMİN ÇONGAR
Dosya

Bir yeri yazmak ve Jan Morris

“Gerçek bu mu? Böyle miydi yaşananlar? Bu benim gerçeğim. Buradaki duygular benim duygularım.”

YASEMİN ÇONGAR
Kritik

Tatmin ve teskin etmeksizin

Han Kang’ın İngilizceye çevrilen iki kitabı The Vegetarian ve Human Acts insan tabiatının bir portresini sunuyor. Dürüstlüğü ölçüsünde ürkütücü bir portre...

YASEMİN ÇONGAR
Dosya

Benim antolojilerim

Hayatın çekirdeğinde var seçmek. Bazen özgür bazen değil, çoğu zaman tesadüflere tabi seçimlerimiz. Yine de seçiyoruz ve seçimlerimiz birbirine eklendikçe birer seçki derliyoruz hepimiz. Yaşadıkça, kendi antolojisini yaratıyor insan

YASEMİN ÇONGAR
Kritik

İmkânsız saflık ya da zamanımızın bir tutanağı

Jonathan Franzen hem geniş bir coğrafyaya hem içimizdeki karanlığa bakıp cinayetli, intiharlı, ebeveyn-çocuk ilişkisinin ezeli marazlarıyla olduğu kadar İnternet çağının hastalıklarıyla da dolu bir roman yazmış

YASEMİN ÇONGAR
Söyleşi

"Yazarın görevi metinden kaçanı anlatabilmektir"

Kimliğini gizliyor, yüzünü göstermiyor, mülakatları sevmiyor Elena Ferrante. Söyleşimizde hem "ormanın arka tarafına çökmüş, yüzü ağaç dallarıyla çizilen bir dolunay" misali gizemini korudu hem de kendiyle ilgili çok şey anlattı

YASEMİN ÇONGAR
Kritik

Napoli’deki mahallemiz ve saklanan bir yazarın sahici kadınları

Kimsenin kim olduğunu bilmediği Elena Ferrante’nin dört ciltlik, 1700 sayfalık ‘’Napoli Romanları’’ aynı mahallede büyüyen iki kız çocuğu arasındaki medcezirli arkadaşlığın altmış yıllık hikâyesi

YASEMİN ÇONGAR
Dosya

Edebî intihar ya da sonsuz bir şimdiki zaman

Karl Ove Knausgård 3600 sayfalık Min Kamp (Kavgam) adlı otobiyografik romanında edebiyatın “sen ve ben olan çekirdeğine” erişmeyi denerken, sıradan bir sona doğru akan sıradan hayatlarımızın anlamını arıyor

YASEMİN ÇONGAR

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