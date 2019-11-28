YASEMİN ÇONGAR

Colson Whitehead’le ırkçılığa odaklanan romanlarını, dünyamızın hâllerini, yazarın sorumluluğunu, içimizdeki kötülüğü, değişen dil tercihlerini, sürü zihniyetinden korunmanın yollarını, zombileri, Toni Morrison’ı, Peter Handke’yi ve başka birkaç şeyi daha konuştukYASEMİN ÇONGAR
Mary Oliver who died last week was once described by the New York Times as “far and away, this country's best-selling poet.” One reason for that might be the unmistakable influence on her poetry of two pillars of American thought—Ralph Waldo Emerson and William JamesYASEMİN ÇONGAR