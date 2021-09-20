Kıraathane Kitap Şenliğinin dijital bölümüne katılan yayınevlerinden New Directions'dan Barbara Epler ile görüştük: Küçük yayıncıların sorunları, küçük olmanın avantajları ve günümüz ABD yayın piyasasındaki eğilimler...THOMAS ROUECHÉ
"Hepimiz dört-beş dili rahat konuşuruz, günlük hayatımızda bunu fark etmeyiz bile. Mesela ben kendiliğimden Hintçe, Pencapça ve İngilizceyi bilerek büyüdüm. Dillerin bu akıcılığı, akışkanlığı zaten mevcuttu, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla çeviri bizim için ikinci bir deri gibiydi; çeviri sadece profesyonel bir iş değildi bizim için."THOMAS ROUECHÉ
“Calasso olmasa bu yayınevi olmazdı. Burada sekiz yıl boyunca 18 derslik bir kurs düzenledik. Bu kurs her zaman Calasso’nun ‘Bir Edebi Tür Olarak Yayıncılık’ başlıklı metniyle başlardı. Kısa, çok güçlü bir deneme. Sexto Pisto olarak bizim inandığımız her şeyi, tüm fikirlerimizi yoğun bir metinde bir araya getirmiş.”THOMAS ROUECHÉ