K24 Logo

SÜHA OĞUZERTEM

Her Şey

Eleştiricinin bunalımı

Orhan Koçak'ın geçen hafta K24'te yayınlanan “Karşılaştırmalı edebiyat burda niye olmuyo?” başlıklı yazısına cevaben...

SÜHA OĞUZERTEM
Her Şey

En güzel cadımızsın sen, Necmiye Abla

Adaleti temsil eden hanımın gözünü yeniden bağlayın, eline terazisini verin. Dilbilimci, eleştirmen, çevirmen Necmiye Alpay hocamıza aylardır yapılan, zulümdür

SÜHA OĞUZERTEM
Kritik

Fukarayı sevebilmek

Ötekileştirilenlerin yanında yer aldı. Fukarayı sevdi, sevdirdi. Binlerce okuru etkiledi. Binbir kültürün elçisi. Türkiyeli vicdanın evrensel temsilcisi, simgesi, onuru. Çok yaşa Yaşar...

SÜHA OĞUZERTEM
Dosya

Deneyebilmek...

Deneme devrimci bir türdür. Deneyebilmek özgüven, cesaret gerektirir. Şiirde Nâzım Hikmet, öyküde Sait Faik, romanda Yaşar Kemal, denemede Nurullah Ataç büyük öncülerdir. Hepsi denemiştir

SÜHA OĞUZERTEM

© Tüm hakları saklıdır.