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SEVAL ŞAHİN

Dosya

Matmazel Noraliya'nın Koltuğu yetmiş yaşında

Bu yıl, sadece Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nun yayımlanışının yetmişinci yılı değil, aynı zamanda Peyami Safa’nın doğumunun da yüz yirminci yılı ve yazarın külliyatının okura eksiksiz olarak ulaştırılması çabası da ilerliyor

SEVAL ŞAHİN
Kritik

Üç Beş Kişi'de şimdi'nin hâlleri

Adalet Ağaoğlu'nun Üç Beş Kişi romanı geniş zamanların hep şimdi'de bulunması ve bunun çeşitli tezahürleri ile dikkat çeker

SEVAL ŞAHİN
Söyleşi

Metinler ve mecralar arasında Kapalı İktisat, Açık Metin

Fatih Altuğ: Belli bir metnin başka metinler, koşullar, maddî süreçlerle diyalogunu mesele edindiğimizde yorumlama ufkumuzun yeni katlar ve tonlar edinebileceğini göstermek istiyorum

SEVAL ŞAHİN
Söyleşi

"Her roman bir adaptasyondur"

Meltem Gürle: Başka metinlerden beslenen bir metin olması Tutunamayanlar’ı edebî kardeşleri olan Dostoyevski ya da Joyce ile aynı düzleme yerleştiriyor

SEVAL ŞAHİN
Kritik

Tanpınar’ın bir senaryosu: İki Ateş Arasında

Sahnenin Dışındakiler romanından yola çıkılarak yazılmış olan İki Ateş Arasında, Tanpınar hakkında araştırılması, açığa kavuşturulması gereken bir mevzu olarak karşımızda duruyor...

SEVAL ŞAHİN
Her Şey

Bir başka hoca: M. Orhan Okay

Orhan Okay, sadece bir entelektüel olarak değil, bir hoca olarak, öğrenciler ve meslektaşlarla nasıl iletişim kurulacağı, yol gösterileceği konularında bir kılavuzdu...

SEVAL ŞAHİN
Dosya

Her türlü tahakküme karşı: Sevgi Soysal

Bora Abdo, Can Gürses, Eren Aysan, Esmahan Aykol, Figen Şakacı, Hakan Bıçakcı, Mahir Ünsal Eriş, Menekşe Toprak, Oylum Yılmaz, Pelin Buzluk ve Suzan Samancı, Sevgi Soysal'ı anlatıyor...

SEVAL ŞAHİN
Dosya

Sevgi Soysal, 12 Mart, Yıldırım Bölge ve Şafak

Sevgi Soysal, Türkiye’nin toplum ve insan ilişkilerini pek saklanacak yer bırakmadan mercek altına alır...

SEVAL ŞAHİN
Kritik

Kendinden menkul bir devrimci - Çetin Altan’ın Trapez’i üzerine

Edebiyatımızın önemli isimlerinden Çetin Altan’ın belki kendisinin bile hayattayken unuttuğu bir eseri gün ışığına çıkarıldı: Trapez

SEVAL ŞAHİN
Söyleşi

“Tanpınar’ın metinleri, yazıldıkları tarihten itibaren bu şehirleri kuşatan birer edebî zırhtır”

Beşir Ayvazoğlu: Türk kültürüne aşinalığı olmayan birinin Beş Şehir’e nüfuz etmesi zordur. Manguel’in Tanpınar’ın Beş Şehir’de anlattıklarından ne anladığını tahmin bile edemiyorum.

SEVAL ŞAHİN
Kritik

Şule Gürbüz edebiyatını okumak

Bu yazı, Şule Gürbüz edebiyatını anlamaya, bu edebiyatın metinlerindeki dinamikleri kavramaya yönelik bir girişim özelliğini taşımaktadır...

SEVAL ŞAHİN
Dosya

1920’li yıllardan bir müstehcen edebiyat örneği

Kaya Nuri'nin facia-i aşk serisi içinde yer alan Baştan Çıkan Halime adlı eseri, Erotika: Edepsiz edebiyat dosyası vesilesiyle ilk defa Latin harfleriyle okur karşısına çıkıyor. "Önce tatlı bir zevk, sonra acı bir mevt" hikâyesi...

SEVAL ŞAHİN

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