K24 Logo

PINAR BÜYÜKTAŞ

Söyleşi

“Sokaktan mahrum ama evsiz de”

Ceren Ercan: Bana benzeyen ve tamamen bana çok yakın olan insanlarla uğraşmaya başladım. Aslında kendimi parçalayarak o insanları yarattım ve kurdum

PINAR BÜYÜKTAŞ
Dosya

Edebiyatın lanetlilerinden queer-feminist pornoya

Söz konusu cinsellik olunca, kadınların edebiyattaki konumu neredeyse beton gibi sertleşmiş hâldedir. Örneğin, Osmanlı dönemi edebî eserlerinde lezbiyen kadınlar hastalıklı ve kötücül karakterler olarak karşımıza çıkar

PINAR BÜYÜKTAŞ
Her Şey

Dikkat dikkat: Bu bir feminist tatbikat!

“S.C.U.M. gizli çalışmazdır. S.C.U.M. mensupları çeşitli işlere girecek ve çalışmayacaklardır. S.C.U.M. atılana kadar işyerinde çalışmayacak sonra da çalışmamak için yeni bir iş bulacaktır.”

PINAR BÜYÜKTAŞ
English

“The proof of our strength is their fear”

Sara Ahmed: If those who have had the power to decide what we are to do and how we are to be are threatened, it is often because they sense they can no longer take their power for granted.

PINAR BÜYÜKTAŞ
Söyleşi

"Gücümüz onların korkusuyla kanıtlanabilir"

Sara Ahmed: Bizim ne yapmamız ve nasıl olmamız gerektiğine karar veren bu iktidardakiler tehdit altındaysa, bu genelde iktidarlarını kanıksayamayacaklarını hissettiklerindendir

PINAR BÜYÜKTAŞ

© Tüm hakları saklıdır.