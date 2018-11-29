PINAR BÜYÜKTAŞ

DİĞER
Ceren Ercan: Bana benzeyen ve tamamen bana çok yakın olan insanlarla uğraşmaya başladım. Aslında kendimi parçalayarak o insanları yarattım ve kurdum
Söz konusu cinsellik olunca, kadınların edebiyattaki konumu neredeyse beton gibi sertleşmiş hâldedir. Örneğin, Osmanlı dönemi edebî eserlerinde lezbiyen kadınlar hastalıklı ve kötücül karakterler olarak karşımıza çıkar
“S.C.U.M. gizli çalışmazdır. S.C.U.M. mensupları çeşitli işlere girecek ve çalışmayacaklardır. S.C.U.M. atılana kadar işyerinde çalışmayacak sonra da çalışmamak için yeni bir iş bulacaktır.”
Sara Ahmed: If those who have had the power to decide what we are to do and how we are to be are threatened, it is often because they sense they can no longer take their power for granted.
Sara Ahmed: Bizim ne yapmamız ve nasıl olmamız gerektiğine karar veren bu iktidardakiler tehdit altındaysa, bu genelde iktidarlarını kanıksayamayacaklarını hissettiklerindendir
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