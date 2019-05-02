ÖZLEM AKCAN

DİĞER
On yedi yıllık iktidar, eğitim sistemindeki türlü değişikliklerle “İdeal Türk Çocuğu”na bambaşka bir anlayış kazandırdı: dindar nesil...
Ayşe Düzkan: “İnsan, umut eden hayvan değildir. Her zaman umut etmesek de olur. Umuda çok anlam yüklendiğini düşünüyorum ve çok da umutlu olduğumu söyleyemem tabii…”
Celâl Üster: Sanat servislerini bir lüks olarak gören gazeteler, gündemin yoğunlaştığı durumlarda kültür sayfalarına “ilk kurtulunması gereken safralar” olarak bakar
Uzun ve dolu dolu geçen meslek hayatı boyunca yazdığı sunuş yazılarından çevirmen önsözlerine, denemelerden söyleşilere pek çok türden örnekler: Selahattin Özpalabıyıklar'ın Göndermeler'i...
Küçük Filozoflar Dizisi'nin on ikinci kitabı Bendeniz Jean –Jacques Rousseau'nun yazarı Edwige Chirouter'le felsefenin çocukların hayatında neleri değiştirdiğini ve felsefeden uzak eğitim sistemini konuştuk.
Erkekliğin evrensel bir sorun olduğunu biliyorum artık. İktidarın dönüştürücü ve ezici gücünün farkındayım. Kadınlara, söze ve yeni bir dil kurmaya inanıyorum ama hâlâ...
88 yıllık ömrü boyunca edebiyatın her alanında eser veren, gazete yazılarıyla da edebiyat yapılabildiğini gösteren Çetin Altan, ölümünün birinci yıl dönümünde, oğullarının ol(a)madığı bir salonda anıldı. Karamsarlık diyemem, ama burukluk hâkimdi
Burcu Karakaş, 90’lı yıllarda devlet dilinin baskın sesi altında yapıl(amaya)n gazeteciliği, Manşetleri Gör Aklını Kaçırırsın adlı kitabında tartışmaya açıyor. Karakaş'la geride kalan 30 yıla ve bugüne baktık, değişen bir şey yok...
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