K24 Logo

ÖZLEM AKCAN

Dosya

İktidarların oyun bahçesi: Çocuk kitapları

On yedi yıllık iktidar, eğitim sistemindeki türlü değişikliklerle “İdeal Türk Çocuğu”na bambaşka bir anlayış kazandırdı: dindar nesil...

ÖZLEM AKCAN
Söyleşi

“Toplumsal dönüşümler, siyasetle uğraşan insanlar üzerindeki baskıdan daha önemli”

Ayşe Düzkan: “İnsan, umut eden hayvan değildir. Her zaman umut etmesek de olur. Umuda çok anlam yüklendiğini düşünüyorum ve çok da umutlu olduğumu söyleyemem tabii…”

ÖZLEM AKCAN
Dosya

"Bugün daha dogmatik bir yaklaşım egemen"

Celâl Üster: Sanat servislerini bir lüks olarak gören gazeteler, gündemin yoğunlaştığı durumlarda kültür sayfalarına “ilk kurtulunması gereken safralar” olarak bakar

ÖZLEM AKCAN
Söyleşi

*Bir editör notu: Bkz.

Uzun ve dolu dolu geçen meslek hayatı boyunca yazdığı sunuş yazılarından çevirmen önsözlerine, denemelerden söyleşilere pek çok türden örnekler: Selahattin Özpalabıyıklar'ın Göndermeler'i...

ÖZLEM AKCAN
Söyleşi

“Çocukları gece uyutan kitaplar yetmez, sabah uyandıranları da olmalı”

Küçük Filozoflar Dizisi'nin on ikinci kitabı Bendeniz Jean –Jacques Rousseau'nun yazarı Edwige Chirouter'le felsefenin çocukların hayatında neleri değiştirdiğini ve felsefeden uzak eğitim sistemini konuştuk.

ÖZLEM AKCAN
Dosya

Adamlar ve afallamalar

Erkekliğin evrensel bir sorun olduğunu biliyorum artık. İktidarın dönüştürücü ve ezici gücünün farkındayım. Kadınlara, söze ve yeni bir dil kurmaya inanıyorum ama hâlâ...

ÖZLEM AKCAN
Her Şey

Çetin Altan ve kahırlı tefrika

88 yıllık ömrü boyunca edebiyatın her alanında eser veren, gazete yazılarıyla da edebiyat yapılabildiğini gösteren Çetin Altan, ölümünün birinci yıl dönümünde, oğullarının ol(a)madığı bir salonda anıldı. Karamsarlık diyemem, ama burukluk hâkimdi

ÖZLEM AKCAN
Söyleşi

"Artık haber derdi yok..."

Burcu Karakaş, 90’lı yıllarda devlet dilinin baskın sesi altında yapıl(amaya)n gazeteciliği, Manşetleri Gör Aklını Kaçırırsın adlı kitabında tartışmaya açıyor. Karakaş'la geride kalan 30 yıla ve bugüne baktık, değişen bir şey yok...

ÖZLEM AKCAN

© Tüm hakları saklıdır.