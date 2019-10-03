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OYLUM YILMAZ

Dosya

Atwood’un üstopyaları, edebiyatın alarm sistemi

Kadın bedeninin doğurganlığının kontrol altına alınmasının, neslin devamı için cinsiyet baskısının, ötekileştirmenin, hayali ya da gerçek düşmanlar yaratmanın temelinde cinsel enerjinin ve cinsiyetçiliğin harmanlanarak totaliterleşmeyi genişlettiğini çok iyi bilir ve öykülerinde kullanır Margaret Atwood...

OYLUM YILMAZ
Dosya

Saati kır, zamanı çal, romanı yaz!

Yazabilmek için önce saatleri kırıp zamanı çalıyorum, sonra da yazdığım her deneme, her makale, her roman için tek tek, kaybolmamak, ihmal edilmemek, değerlendirmeye alınabilmek için erkeklerin alanından çalıyorum. Ben bir hırsızım. Yazmak için kendi yolumu bile çalıyorum

OYLUM YILMAZ
Her Şey

Anna Karenina’yı kim öldürdü ya da bize neden para vermiyorlar?!

Karanlık, erkeklerin kadınlara bıraktığı biricik bölgedir; ilkel, gizemli ve karanlık olana gururla sahip çıkmamız beklenir

OYLUM YILMAZ
Dosya

Çok güzelsin, keşke ölsen!

Gerçeği anlatırken aklımıza hayalini getiren, iyiliğin içine kötülüğü düşüren edebiyat, güzelliği ararken de çirkinliği bulup çıkarır önümüze...

OYLUM YILMAZ
Dosya

Kadınlar için masallardan kurtulmanın yolu: Masal yazmak!

Masalları elimizden erkekler aldı diye üzülmek, güya kadın dostu yeni versiyonlarıyla uğraşmak yerine onları yeniden yazmaktan daha zevkli ne olabilir ki...

OYLUM YILMAZ

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