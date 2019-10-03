Kadın bedeninin doğurganlığının kontrol altına alınmasının, neslin devamı için cinsiyet baskısının, ötekileştirmenin, hayali ya da gerçek düşmanlar yaratmanın temelinde cinsel enerjinin ve cinsiyetçiliğin harmanlanarak totaliterleşmeyi genişlettiğini çok iyi bilir ve öykülerinde kullanır Margaret Atwood...OYLUM YILMAZ
Yazabilmek için önce saatleri kırıp zamanı çalıyorum, sonra da yazdığım her deneme, her makale, her roman için tek tek, kaybolmamak, ihmal edilmemek, değerlendirmeye alınabilmek için erkeklerin alanından çalıyorum. Ben bir hırsızım. Yazmak için kendi yolumu bile çalıyorumOYLUM YILMAZ