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ORHAN KOÇAK

Kritik

Bildungsroman ve psikanalitik teori: Mehmet Erte’nin Arzuda Bir Sapma’sı

Mehmet Erte’yi de belli bir edebî türü (yetişme romanı) boşa çıkarmak için bu yetişme işini çok ciddiye alan bir teoriyle, psikanalitik düşünceyle flört ederken bulduk burada. Ama sonunda ne o teoriye ihtiyaç kaldı, ne de büyüme fikrine

ORHAN KOÇAK
Kritik

Proleter deneyimi ve roman

Manves City’den bakarak izlemek fena olmayacak önümüzdeki yılları; ve tabii kitaba da oradan tekrar bakacağız...

ORHAN KOÇAK
Her Şey

Tanpınar ile Kafka: Tekrar “mukayeseli edebiyat” dolayısıyla

Ahmet Hamdi Tanpınar Almanca bilmiyordu, Şipal'in Dava çevirisi 1964'te çıktı, Tanpınar'ın ölümünden birkaç yıl sonra...

ORHAN KOÇAK
Kritik

Şiirden bir fazlası: Cansever'de erişilmez model olarak doğa

Cansever'in “Şiiri Şiirle Ölçmek” başlıklı yazısı bir polemik metnidir, 50'li yılların sonundan itibaren ona ve başka “İkinci Yeni” şairlerine yöneltilen “soyut, kapalı, halkın gerçeklerinden uzak” gibi eleştirilere verilmiş bir cevap

ORHAN KOÇAK
Kritik

“Karşılaştırmalı edebiyat burda niye olmuyo?”

Şimdi “bu topraklarda” hem Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'unu hem de Balzac'ın Goriot Baba'sını okumuş binlerce kişi vardır. Ne var ki, ben bu iki romanın nerdeyse “özdeş” bitişini birbiriyle kıyaslayan herhangi bir yazı görmedim...

ORHAN KOÇAK
Kritik

Yücelme iptal: İki romanında Seray Şahiner

Şahiner'in iki romanda şiddetli bir kasıtlılıkla yapabildiği bir şey varsa eğer, figürle zemin arasındaki, bireysel kahramanla toplumsal doku arasındaki yatıştırıcı temsil mesafesini Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle "ayaklarının altına alması”dır

ORHAN KOÇAK
Kritik

Yazı ve suç

Selahattin Demirtaş'ın kitabının net bir şekilde ortaya sürdüğü soru: bir toplumun, bir halkın tamamı imha tehdidi altındayken, o halktan “gelen” ve kolay yolu da seçmemiş olan bir sanatçı ne yapabilir?

ORHAN KOÇAK
Kritik

Zamanımız için bir kitap

Kendi sözel birimlerine, sözcüklerine, cümlelerine, paragraflarına bu kadar hâkim kaç tane ilk kitap gördük biz? Eli hiç titremeyen bir ilk kitap bu; ne yapacağına, neyi ve nasıl anlatacağına çoktan karar vermiş...

ORHAN KOÇAK
Kritik

Şiiri hatırlamak

Okumamış olabiliriz. Bundan sonra da okumayacağızdır, bu dünyadaki vaktimiz azalmıştır, her şeyle ilgilenemeyiz. Ama “bariz” hata yapmamak gibi bir mecburiyetimiz de olmalı, kitap yazıyorsak eğer...

ORHAN KOÇAK
English

Impossible otherness: Random ruminations on "The Stone Building"

There are two opposing poles in Aslı Erdoğan’s writing: her working style that never stops being objective in her definitions despite all the poeticality of The City in Crimson Cloak, and the other is the prose poems in her book In the Silence of Life

ORHAN KOÇAK
Kritik

Behçet Çelik: Sosyal doku yırtılırken hikâyecilik

Çelik için sık sık şöyle söylendiğini işittim: bizi anlatıyor, hepimizin kaçınılmaz hayal kırıklıklarını. Biz? “Beyaz Türkler” kastediliyor olmalı, artlarında bir “fakülte deneyimi” bırakmış olanlar...

ORHAN KOÇAK
Kritik

İmkânsız başkalık: Taş Bina’ya dair rastgele düşünceler

Aslı Erdoğan’ın yazısında galiba iki kutup var: biri Kırmızı Pelerinli Kent’in bütün şiirselliğe rağmen nesnel betim ve kavrayışı elden bırakmayan bir çalışma tarzı, öbürü de Hayatın Sessizliğinde kitabındaki nesir şiirler...

ORHAN KOÇAK

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