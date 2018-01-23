ÖMER ERDEM

DİĞER
İyiydi Enver Ercan. Sevmeyi, yaşamayı, oturup kalkmayı, edep ve cesareti bilir, eğilmez ama kof slogana bel bağlamazdı. Doldurma bilgi değildi yaşadığı...
O yağmaya başlayınca her şey çocukça bir coşkuyla birbirine bağlanıyor... İnsan sonunda çocuk olmak istiyor ve kar kadar çocuk olan bir şey yok dünyada
Edebiyat, salt metin olarak okunmak için değil tarih olarak yaşanmak için vardır ve her yeni okuyuş tarih olma hakkını geri kazanmak demektir çünkü. Talih şiirde tarihtir
Bizden önceki şairlerden sadece dili değil ahlakı da miras alırız biz. Ben de buradan bakarım. Bugün durduğum yer de yazdığım da budur, derim.
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