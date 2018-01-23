K24 Logo

ÖMER ERDEM

Her Şey

Enver Ercan'ın güvercinleri

İyiydi Enver Ercan. Sevmeyi, yaşamayı, oturup kalkmayı, edep ve cesareti bilir, eğilmez ama kof slogana bel bağlamazdı. Doldurma bilgi değildi yaşadığı...

ÖMER ERDEM
Dosya

Kar ve kış hasreti

O yağmaya başlayınca her şey çocukça bir coşkuyla birbirine bağlanıyor... İnsan sonunda çocuk olmak istiyor ve kar kadar çocuk olan bir şey yok dünyada

ÖMER ERDEM
Dosya

Talihe bak şiir tarih…

Edebiyat, salt metin olarak okunmak için değil tarih olarak yaşanmak için vardır ve her yeni okuyuş tarih olma hakkını geri kazanmak demektir çünkü. Talih şiirde tarihtir

ÖMER ERDEM
Dosya

Bugün şiir nerede, şair kim?

Bizden önceki şairlerden sadece dili değil ahlakı da miras alırız biz. Ben de buradan bakarım. Bugün durduğum yer de yazdığım da budur, derim.

ÖMER ERDEM

© Tüm hakları saklıdır.