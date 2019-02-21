NİLAY KAYA

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1993 yılındaki ölümüne kadar sadece dostlarının ve sınırlı bir edebiyat okurunun tanıdığı bir yazar olmuştu Feyyaz Kayacan. Eserleri neredeyse hiçbir şekilde kapsamlı bir mercek altında incelenmemişti...
Sessizlik, Graham Greene ve pesimist Katolizm sularının da derinliklerine giden, her şeyden önce bir psikolojik meydan okuma hikâyesi
Alberto Manguel, odağına aldığı üç metafora dair yeni soruları, zengin bir kültür tarihi okumasıyla gündeme getiriyor...
Etnik ya da türlü sebeplerle maruz kalınan ayrımcılık bir bireye salt mağduriyet mi getirir? Toni Morrison, Tanrı Çocuğu Korusun adlı yeni romanında bu soruya yanıt arıyor
Kış Uykusu köklü bir rejim değişikliğine doğru yol alan İran toplumunda bir grup arkadaşın öyküsünü, olay örgüsüne yaslanmadan, hatırlama, hayal ve gerçekliğin belirsiz bir zeminde iç içe geçtiği bir kurguyla aktarıyor
Bahar Gökpınar, Ayşe Leman Karaosmanoğlu’nun yaşamına feminist bir okumayla ışık tutarken, biyografi yazımının matematiğini görünür hale getirip, sorunlarını da tartışmaya açıyor
Geçmiş, Kazuo Ishiguro’nun en sık üzerine yazdığı temalardan biri. Yazar aynı temayı farklı tarihsel süreçler, hayatlarının akşamında farklı yaşlı karakterler aracılığıyla işliyor
221 Baker Caddesi’nden Kazancı Yokuşu'nda bir eve uzanıyoruz şimdi; Amanvermez Avni’nin, nam-ı diğer Osmanlı'nın Sherlock Holmes'unun dünyasına...
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