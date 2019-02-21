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NİLAY KAYA

Kritik

Feyyaz Kayacan yazını ve Çocuktaki Bahçe

1993 yılındaki ölümüne kadar sadece dostlarının ve sınırlı bir edebiyat okurunun tanıdığı bir yazar olmuştu Feyyaz Kayacan. Eserleri neredeyse hiçbir şekilde kapsamlı bir mercek altında incelenmemişti...

NİLAY KAYA
Kritik

Önce söz vardı, sonra sessizlik geldi

Sessizlik, Graham Greene ve pesimist Katolizm sularının da derinliklerine giden, her şeyden önce bir psikolojik meydan okuma hikâyesi

NİLAY KAYA
Kritik

Seyyah-ı âlem okuyucu

Alberto Manguel, odağına aldığı üç metafora dair yeni soruları, zengin bir kültür tarihi okumasıyla gündeme getiriyor...

NİLAY KAYA
Kritik

Siyahın bin bir tonu

Etnik ya da türlü sebeplerle maruz kalınan ayrımcılık bir bireye salt mağduriyet mi getirir? Toni Morrison, Tanrı Çocuğu Korusun adlı yeni romanında bu soruya yanıt arıyor

NİLAY KAYA
Kritik

Kış uykusuna yatan kuşlar

Kış Uykusu köklü bir rejim değişikliğine doğru yol alan İran toplumunda bir grup arkadaşın öyküsünü, olay örgüsüne yaslanmadan, hatırlama, hayal ve gerçekliğin belirsiz bir zeminde iç içe geçtiği bir kurguyla aktarıyor

NİLAY KAYA
Kritik

Bir feminist biyografi nesnesi olarak Ayşe Leman Karaosmanoğlu

Bahar Gökpınar, Ayşe Leman Karaosmanoğlu’nun yaşamına feminist bir okumayla ışık tutarken, biyografi yazımının matematiğini görünür hale getirip, sorunlarını da tartışmaya açıyor

NİLAY KAYA
Kritik

Tekrar hayal et geçmişi, Bay Ishiguro…

Geçmiş, Kazuo Ishiguro’nun en sık üzerine yazdığı temalardan biri. Yazar aynı temayı farklı tarihsel süreçler, hayatlarının akşamında farklı yaşlı karakterler aracılığıyla işliyor

NİLAY KAYA
Kritik

Amanvermez Avni ile yeniden

221 Baker Caddesi’nden Kazancı Yokuşu'nda bir eve uzanıyoruz şimdi; Amanvermez Avni’nin, nam-ı diğer Osmanlı'nın Sherlock Holmes'unun dünyasına...

NİLAY KAYA

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